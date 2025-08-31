Totti, dedica ‘al miele’ per il compleanno di Noemi Bocchi. Ma il rapporto con Chanel resta in bilico L'ex di Ilary Blasi ha sorpreso la compagna con un post dolcissimo. Mentre proseguono i rumors sulle tensioni tra l'influencer e la secondogenita di Francesco. Ecco i dettagli.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

CONDIVIDI

Nella giornata di oggi, 31 agosto 2025, Noemi Bocchi spegne 37 candeline, accompagnata dall’affetto dell’ex capitano della Roma, Francesco Totti. Un giorno speciale non soltanto per la diretta interessata, ma anche per tutti gli appassionati delle vicende (e degli intrecci) che ruotano attorno al mondo Blasi-Totti. E a rendere ancora più indimenticabile il momento, ci ha pensato proprio "Er Pupone", che per l’occasione si è lasciato andare a una dedica dolcissima. Parole capaci di riaccendere i riflettori su una relazione chiacchieratissima. Mentre continuano i rumors sui rapporti tesi tra Noemi e la figlia di Totti, Chanel. Vediamo qui sotto tutti i dettagli.

Totti, gli auguri social (tenerissimi) per Noemi Bocchi

Non è mai solo una foto, quando si parla della coppia Totti-Bocchi. Su Instagram, Totti ha condiviso uno scatto semplice quanto eloquente: lui e Noemi, vicini, sorridenti, con lei che accenna un bacio e lui che mima il gesto della vittoria. Il tutto accompagnato dalla scritta "Happy Birthday" ed emoji pieni di significato. Ma a colpire i fan è stata soprattutto la scelta musicale di sottofondo: "Un mondo a parte" di Jovanotti, brano che sembra cucito su misura per raccontare questa storia d’amore. E infatti le parole della canzone non lasciano spazio a grandi interpretazioni: "E mentre il mondo va e ogni giorno gira un po’ più forte, noi due mano nella mano. Noi siamo un mondo a parte".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Dal primo incontro, dopo la tanto discussa separazione di Totti con Ilary Blasi, fino a oggi, la storia tra Francesco e Noemi Bocchi ha preso forma tra polemiche, retroscena e piccoli grandi gesti pubblici. Oggi, la coppia non si nasconde più e affronta a testa alta le sfide del quotidiano, tra la gestione delle rispettive famiglie e l’esigenza di proteggere una relazione forgiata anche dalle difficoltà.

Il difficile equilibrio tra Noemi e Chanel Totti

Dietro la favola social, però, non mancano le ombre su un equilibrio ancora tutto da consolidare. Nelle ultime settimane si è infatti ripreso a parlare del rapporto di Chanel, la secondogenita di Totti e Ilary, con la compagna del padre. Secondo le indiscrezioni rilanciate da Giuseppe Candela su Chi, quello tra Chanel e Noemi sarebbe un legame segnato da alti e bassi: "Allontanamenti e riavvicinamenti, viaggi insieme e periodi di silenzio". Normale, forse inevitabile, quando si passa dal sogno della famiglia unita a una realtà fatta di nuovi affetti e confini da ridefinire.

In ogni caso, l’amore tra Totti e Noemi sembra rappresentare un porto sicuro nel mare delle polemiche. A ogni ricorrenza pubblica, la coppia mostra trasporto e complicità perfetta. E la dedica di Francesco per il compleanno di Noemi, così esplicita e carica di sentimento, è la conferma di quanto ci tengano i due a tutelare questa ‘isola felice’, anche quando il mondo osserva e giudica.

Potrebbe interessarti anche