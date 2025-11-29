Trova nel Magazine
Gelo tra Totti e Cristian, salta anche il compleanno: perché i rapporti tra padre e figlio si sarebbero incrinati

L’assenza al compleanno di Cristian e le tensioni sul progetto padel alimentano i dubbi: tra Totti e il primogenito il clima sarebbe tutt’altro che sereno.

Melania Fiata

Melania Fiata

Giornalista

Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Da giorni, ormai, non si fa altro che parlare di Francesco Totti e il motivo non riguarderebbe solo la causa di divorzio che ci sarà tra pochi mesi. Pare, infatti, che tra lui e il primogenito Cristian non tirerebbe una buona aria e ci sarebbero delle tensioni. Secondo il settimanale Oggi, ci sarebbe un clima tutt’altro che disteso tra l’ex Capitano giallorosso e il figlio e, un dettaglio, avrebbe alimentato più di un sospetto tra i beninformati. Vediamo insieme tutti i dettagli.

Totti e Cristian, tensioni tra padre e figlio: quali sarebbero i motivi

Francesco Totti è tornato nuovamente al centro della scena per questioni personali e familiari. A queste si aggiunge ora un nuovo elemento: alcune tensioni con il figlio maggiore, Cristian. Come riportato dal settimanale Oggi, il rapporto tra i due sarebbe meno disteso del solito, non per motivi privati o sentimentali, ma per ragioni professionali. Padre e figlio, infatti, collaborano a un importante progetto immobiliare (un grande centro padel con palestre e piscine in via della Magliana) che avrebbe portato alle prime divergenze.

Un indizio significativo sarebbe stato il ventesimo compleanno di Cristian, celebrato nella villa dell’Eur senza la presenza di Totti e senza alcun augurio pubblico, un’anomalia considerando l’abitudine dell’ex capitano di condividere momenti familiari sui social. Le voci parlano di piccoli contrasti che si aggiungono a un periodo già complesso per Totti, impegnato nel difficile percorso del divorzio e in rapporti familiari ancora in fase di equilibrio. Nessuno ha rilasciato dichiarazioni ufficiali, ma vari segnali indicano che la situazione non sia del tutto serena.

Rapporti complicati tra Totti e Ilary: le recenti indiscrezioni

Tra le altre indiscrezioni che riguardano l’ex Capitano giallorosso, una riguarda anche il suo rapporto con l’ex moglie, Ilary Blasi. La causa sarebbe la nuova udienza per il divorzio, fissata a marzo. La situazione si sarebbe aggravata a causa della volontà della conduttrice di sposare il compagno Bastian Muller, desiderio che non sarebbe passato inosservato all’ex marito. Stando a quanto riportato da Giuseppe Candela su Chi, Totti potrebbe ostacolare il procedimento di divorzio per "vendetta", rallentando anche le nozze future di Blasi.

I rapporti restano tesi anche per questioni economiche e quelle legate alla gestione dei figli, come divisione dei beni e assegno di mantenimento. Blasi, più esposta pubblicamente nella sua nuova relazione, vorrebbe chiudere rapidamente il capitolo legale, mentre Totti potrebbe non avere la stessa urgenza. Come andrà tra i due? Potremmo saperne di più nel mese di marzo.

Programmi

