Totti-Blasi, Natale ad alta tensione (per ‘colpa’ di Noemi). E il Pupone mette Bastian nel mirino L'ex coppia sarebbe ai ferri corti per la scelta dei figli di non passare le festività con il padre. Alla base della scelta i rapporti con la nuova compagna. Ecco i dettagli.

Il Natale si preannuncia tutt’altro che sereno per la famiglia allargata Totti‑Blasi. Secondo le ultime indiscrezioni, le festività starebbero acuendo le tensioni tra l’ex capitano della Roma e Ilary Blasi, complicando ulteriormente il già delicato equilibrio con i tre figli, Christian, Chanel e Isabel. Al centro delle frizioni ci sarebbero da un lato il rapporto dei ragazzi con Noemi Bocchi, attuale compagna di Totti, e dall’altro le scelte di Ilary, che ha deciso di portare le figlie a Francoforte dal fidanzato Bastian Muller. Vediamo qui sotto tutti i dettagli.

Totti-Blasi, tensioni di Natale (per ‘colpa’ di Noemi)

Stando a quanto riportato dal settimanale Oggi, i tre figli di Totti e Ilary Blasi avrebbero manifestato la volontà di non trascorrere una parte delle festività insieme al padre. "Le festività natalizie", scrive il settimanale, "anziché calmare le acque tra Francesco Totti e Ilary Blasi, sembrano agitarle…Il motivo? La presenza di Noemi, con cui non si sentirebbero a proprio agio". Insomma, la nuova compagna dell’ex calciatore della Roma, finita (suo malgrado) al centro della separazione più discussa degli ultimi anni, non sarebbe ancora percepita come una di famiglia.

Nei mesi scorsi, alcuni segnali avevano lasciato intendere un tentativo di distensione: Chanel, ad esempio, aveva trascorso qualche giorno sulle Dolomiti con il padre, Noemi e la figlia di lei. Ma secondo le ultime indiscrezioni il clima resterebbe difficile. "Il Capitano", scrive ancora Oggi, "dovrà quindi fare i salti mortali per non compromettere il già fragile rapporto con i figli e mantenere gli equilibri di coppia".

Il viaggio a Francoforte con Bastian Muller

Sul fronte opposto, a irritare Totti sarebbe stata la scelta di Ilary Blasi di portare le figlie Chanel e Isabel a Francoforte, ospiti del fidanzato Bastian Muller nella sua città natale. "Pare che il Capitano", aggiunge Oggi, "abbia già perso la calma alla vista delle foto postate da Ilary con il compagno Bastian Muller e le figlie Chanel e Isabel in vacanza a Francoforte, città natale di lui. Un’ennesima provocazione di Ilary".

Le foto di gruppo, dunque, con Bastian al fianco di Ilary e delle due figlie, sarebbero state vissute dall’ex capitano come un affronto bello e buono. L’ulteriore tassello di una narrazione pubblica che lo esclude dal quadro familiare, a favore del nuovo partner dell’ex moglie. E il fatto che in questo quadro, a quanto pare, non rientri neanche Noemi Bocchi, avrebbe indispettito non poco il Pupone. Che tuttavia sembra destinato, se non obbligato, a doversene fare prima o poi una ragione.

