Totti demolisce l'ultimo mito del matrimonio con Ilary: "Non era per lei" L'ex calciatore con una mossa davvero poco elegante rivela la verità su un malinteso che ha lui stesso alimentato per 20 anni utile alla visibilità del suo ex matrimonio: cosa ha detto

Valentina Di Nino Giornalista Linkedin

Instagram

Facebook

Sito Romana, laurea in Scienze Politiche, giornalista per caso. Ho scritto per quotidiani, settimanali, siti e agenzie, prevalentemente di cronaca e spettacoli.

CONDIVIDI

Una favola d’amore parecchio raccontata, ma sotto cosa c’era? All’origine, sicuramente, un malinteso, che però nessuno in quasi un quarto di secolo si è curato di chiarire, tanto faceva comodo alla narrazione della favola. Ora che quella favola si è trasformata in una triste guerra senza esclusione di colpi ecco che anche la sua presunta romantica origine, diventa un’altra arma per far rosicare la controparte.

Francesco Totti, la verità sul "6 Unica"

Di cosa e di chi stiamo parlando? Ma di Francesco Totti, ex calciatore ormai in pensione e in cerca di nuova occupazione al momento non bene identificata e della ex moglie e madre dei suoi tre figli, Ilary Blasi. Le cose tra i due, per oltre un ventennio considerati una coppia affiatata che viveva nel privilegio di un amore da sogno, Oggi, con una risposta piena di veleno, Francesco Totti demolisce la narrazione di un matrimonio finito nel peggiore dei modi tra tribunali, accuse, confessioni, rolex e borse e dispetti pietosi.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Rispondendo a una domanda di Luca Tony su Prime Video infatti, Totti ha dato un ultimo fatale colpo alla luce romantica che circondava il suo legame con Ilary Blasi. Ricordate la famosa dedica sulla maglietta? Quel "6 Unica" sfoggiato dopo un goal nel derby capitolino. Era il periodo in cui l’ex calciatore faceva una corte spietata alla bellissima letterina però ancora non era riuscito, pur impegnandosi a farsi strada nel cuore di una ragazza corteggiatissima. Una mossa che pare l’abbia particolarmente colpita è stata proprio quella maglietta mostrata a favore di telecamere in uno dei big match di campionato.

Entrambi, sia Francesco Totti che Ilary Blasi, negli anni hanno raccontato quanto quel gesto fosse stato importante, anzi no, fondamentale, per convincere la bella ex letterina a cedere alla corte del calciatore e a iniziare a uscire con lui e poi a frequentarlo. Il primo passo che ha iniziato un viaggio di 20 anni e tre figli insieme. Un viaggio lunghissimo andato a finire come sappiamo. E oggi scopriamo che anche l’inizio di tutto fu nient’altro che un qui pro quo, mantenuto tale perchè funzionale alla favola da copertina. Dice infatti

Francesco Totti, che non spicca per eleganza, che quella frase non era rivolta a quella che allora era la donna dei suoi sogni ma alla curva dei tifosi della Roma. Però il malinteso gli ha fatto gioco e l’ha mantenuto buono per 20 anni, svelando la verità solo ora, in modo tutt’altro che signorile.

Potrebbe interessarti anche