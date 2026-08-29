Il cinema italiano conquista Toronto: da Anna Foglietta a Valerio Mastandrea, i 5 film protagonisti del Festival canadese
Cinque film e nove coproduzioni portano il cinema italiano al Toronto International Film Festival, con Nanni Moretti tra i protagonisti della selezione
Il cinema italiano prepara la valigia per Toronto. Dal 10 al 20 settembre, il Toronto International Film Festival accoglierà una nutrita rappresentanza del nostro cinema, con cinque film distribuiti nelle diverse sezioni del programma e nove coproduzioni internazionali a partecipazione italiana. Una vetrina di primo piano per il nostro cinema, davanti a un pubblico che ogni anno raggiunge circa 650mila spettatori. A guidare la spedizione sarà Nanni Moretti che presenterà "Succederà questa notte", atteso alla prima mondiale a Venezia e poi protagonista delle "Special Presentations" di Toronto. Scopriamo tutti i lungometraggi e gli attori protagonisti.
Da Nanni Moretti a Jasmine Trinca, i cinque film italiani a Toronto
Sono cinque i film italiani selezionati nelle diverse sezioni del Toronto International Film Festival, in una rappresentanza che mette insieme registi affermati, nuovi talenti e linguaggi molto diversi. A guidare la spedizione sarà Nanni Moretti con "Succederà questa notte", atteso alla prima mondiale in concorso a Venezia e successivamente inserito nella sezione "Special Presentations" di Toronto. Nel cast c’è anche Jasmine Trinca, che sarà presente al festival insieme agli altri protagonisti della delegazione italiana. Sempre dal programma veneziano arriva "L’estranea" di Paolo Strippoli, selezionato per "Midnight Madness", mentre Edoardo Gabbriellini porterà "La città dei vivi", con Valerio Mastandrea, nella sezione "Centrepiece". Spazio anche ad Anna Foglietta, al debutto dietro la macchina da presa con "Una storia", selezionato in "Discovery" dopo il passaggio a Venezia nella sezione Orizzonti. Completa la cinquina "Idda" di Irene Dionisio, in anteprima mondiale nella sezione "Platform", l’unica competitiva del festival e da quest’anno con una via di accesso diretta alla considerazione per gli Oscar come miglior film internazionale.
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Non solo i 5 film: l’Italia conquista Toronto anche con 9 coproduzioni
La presenza italiana al TIFF va oltre i cinque film, con nove coproduzioni internazionali a partecipazione minoritaria italiana: "A Talent for Murder", "Después de Elena", "Congo Boy", "Eklipse", "La Gradiva", "The Violinist", "Low Lies The Land", "Rescue" e "La Prospettiva (1653)". Ci sarà anche un omaggio a Yervant Gianikian e Angela Ricci Lucchi con "Frammenti Elettrici No. 1 – Rom (Uomini)". Spazio anche all’industria con "TIFF: The Market", dove l’Italia sarà presente con l’Italian Pavilion, coordinato da Cinecittà per la DGCA e da ICE Agenzia. Venerdì 11 settembre è in programma "Spotlight: Italy", dedicato a location, incentivi fiscali, finanziamenti e opportunità di coproduzione. L’incontro coinvolgerà sei case di produzione italiane e sette società di vendita internazionale, con l’obiettivo di presentare agli operatori stranieri le opportunità offerte dal sistema cinematografico italiano.
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