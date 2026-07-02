Tori Spelling, confessione straziante: "Ho pianto più per la morte di Shannen Doherty che per mio padre"
L'ex stella di Beverly Hills 90210 rompe il silenzio sulla morte dell'amica e collega, paragonandola al dolore provato per la scomparsa di suo padre
Tori Spelling si è sfogata in un’intervista al podcast Inside of You, parlando di quanto stia soffrendo per la morte di Shannen Doherty, l’attrice che con lei ha recitato in Beverly Hills 90210. Tori ha ammesso che questa perdita l’ha distrutta, persino più di quando, anni fa, è morto suo padre Aaron, il famoso produttore della serie.
Tori Spelling senza filtri: perché il dolore per la morte di Shannen Doherty è stato straziante
La differenza, ha spiegato Tori, sta tutta nell’età. Quando è morto suo padre, lei era molto più giovane e ha tentato di mascherare ciò che provava: ha nascosto il dolore e si è costretta ad andare avanti, anche se voleva un bene dell’anima a suo papà e lo considerava il suo eroe. La scomparsa di Shannen, invece, l’ha colpita nell’età adulta e l’ha messa davanti alla realtà. Vedere una persona della tua stessa età che muore per una malattia ti fa capire che non siamo invincibili. Tori ha detto chiaramente che, quando iniziano a mancare gli amici d’infanzia, ti rendi conto di quanto la vita sia appesa a un filo: "È stato durissimo. Davvero durissimo", ha ammesso l’attrice.
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Questa batosta l’ha cambiata: qualche anno fa, quando è morto Luke Perry (altro attore amatissimo della serie), Tori si era di nuovo imposta di fare la forte e di non fermarsi per paura di crollare. Oggi, invece, ha capito che non serve a nulla nascondere il dolore.
I successi al cinema e in TV dell’attrice
Tori Spelling, negli ultimi anni, ha lavorato soprattutto come concorrente o conduttrice di reality show (come The Masked Singer, MasterChef Celebrity o Love at First Lie). L’ultimo progetto importante legato al mondo della recitazione è stato il documentario/reunion BH90210, nel2019, dove interpretava una versione ironica e romanzata di sé stessa insieme a tutto il cast originale di Beverly Hills. L’ultimo film cinematografico di rilievo a cui ha preso parte è la commedia/parodia Scary Movie 2, dove interpretava il ruolo di Alex Monday.
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