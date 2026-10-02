Top Gun 3, Tom Cruise si lascia sfuggire qualcosa: “Stiamo pensando molto più in grande”. Ma intanto, il destino di Maverick sembra delineato L'attore conferma Top Gun 3: Maverick tornerà in volo tra nuovi aerei e musica, mentre il progetto prende forma con cast e trama ancora riservati. I dettagli

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Il ritorno di Pete "Maverick" Mitchell non è più soltanto una suggestione per i fan della saga. Tom Cruise è tornato a parlare Top Gun 3 e del futuro della saga, lasciando intendere che il nuovo capitolo procede e che, ancora una volta, il pubblico dovrà prepararsi a guardare il cielo. I dettagli restano top secret, ma le poche parole dell’attore bastano per alimentare la curiosità. Vediamo insieme cos’ha detto.

Top Gun 3, Tom Cruise aggiorna sul film e parla di Maverick

Il futuro della saga con Tom Cruise sembra ormai delineato: Top Gun 3 è in sviluppo e il ritorno di Maverick appare sempre più concreto. A confermarlo indirettamente è stato lo stesso Cruise, che durante un’intervista al Jennifer Hudson Show ha scelto di mantenere il riserbo, limitandosi però a rassicurare il pubblico: "Ci sarà Maverick. Ci saranno aerei da combattimento. Sarà fantastico. Ci sarà della bella musica. Questo è tutto quello che posso dire". Il progetto, sostenuto da Paramount Pictures, dovrebbe riportare sullo schermo anche Miles Teller nei panni di Rooster e Glen Powell nel ruolo di Hangman. Alla sceneggiatura dovrebbero inoltre tornare Christopher McQuarrie ed Ehren Kruger, mentre non è previsto il ritorno di Joseph Kosinski alla regia.

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Top Gun 3, un’ultima sfida per Maverick

Sebbene Kosinski non sarà nuovamente dietro la macchina da presa, alcune delle sue precedenti dichiarazioni a Collider, permettono di intuire la direzione che potrebbe prendere la storia. Il regista aveva parlato di un’avventura molto più ambiziosa, capace di mettere Maverick di fronte a una crisi personale ed esistenziale ancora più complessa. Senza entrare nei dettagli della trama, Kosinski aveva lasciato intendere che il protagonista avrebbe dovuto confrontarsi con una questione più grande di lui e con una sfida destinata a superare quella del precedente film: "Penso che abbiamo trovato il modo giusto per farlo, non solo per quanto riguarda la portata di ciò che stiamo proponendo, ma per l’idea stessa della storia che stiamo raccontando. Stiamo pensando molto più in grande rispetto a… Si tratta di una vera e propria crisi esistenziale che Maverick affronta in questo film, ed è qualcosa di molto più grande di lui. In realtà… sto cercando di descriverlo senza svelare nulla. [Ride.] È un interrogativo esistenziale con cui Maverick deve fare i conti, e penso che farebbe sembrare persino Maverick [il film precedente] piccolo al confronto di ciò di cui stiamo parlando. Sì, c’è ancora dell’altra storia da raccontare per lui. C’è un’ultima corsa."

Al centro del nuovo capitolo potrebbe, quindi, esserci ancora una volta l’evoluzione di Maverick, e chissà se, proprio questa evoluzione, segni il destino del pilota. Non ci resta che attendere ulteriori sviluppi. Seguici su: Google Discover Fonti preferite

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