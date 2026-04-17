Top Gun 3, Paramount ‘scalda i motori’ con una conferma: Tom Cruise sarà Maverick ancora una volta Paramount ha confermato lo sviluppo di Top Gun 3: Tom Cruise pronto a tornare nei panni di Maverick Mitchell, con Jerry Bruckheimer coinvolto nel nuovo progetto

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Dopo mesi di indiscrezioni, è finalmente arrivata la conferma ufficiale: Top Gun 3 è in sviluppo. L’annuncio è stato fatto da Paramount al CinemaCon di Las Vegas, dove è stato comunicato che la sceneggiatura del terzo capitolo è attualmente in fase di scrittura. Per la gioia di milioni di fan sparsi in tutto il mondo, Tom Cruise tornerà nel ruolo di Pete "Maverick" Mitchell, il celebre pilota protagonista della saga. Vediamo insieme tutti i dettagli.

Top Gun 3 è in lavorazione: Tom Cruise rivestirà i panni di Maverick

Al CinemaCon di Las Vegas, Paramount ha confermato lo sviluppo di un sequel di Top Gun: Maverick, la cui sceneggiatura è attualmente in lavorazione. Tom Cruise dovrebbe tornare nel ruolo di Pete "Maverick" Mitchell e Jerry Bruckheimer sarà ancora coinvolto come produttore. Inoltre, nel 2024, Deadline aveva previsto un terzo capitolo del franchise, con Ehren Kruger nuovamente alla sceneggiatura. Tempo fa, in un’intervista, Joseph Kosinski, proprio riguardo a Top Gun 3, affermò che il film potrebbe focalizzarsi su una crisi esistenziale di Maverick: "Una questione esistenziale con cui Maverick deve fare i conti, qualcosa che lo farà sentire piccolo. C’è un ultimo volo, ci stiamo lavorando adesso". Con queste ultime parole, il regista lasciò intendere che questo sarà, probabilmente, l’ultimo capitolo della saga.

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Top Gun: Maverick, di cosa parla il film

Top Gun: Maverick (2022), diretto da Joseph Kosinski, è stato un enorme successo commerciale con circa 1,49 miliardi di dollari al box office e ha ricevuto sei nomination agli Oscar, vincendo il premio per il miglior sonoro. Il film racconta la storia del Tenente Pete "Maverick" Mitchell, pilota della Marina che, dopo molti anni di servizio, rifiuta la promozione per continuare a volare e testare nuovi aerei. Chiamato ad addestrare giovani piloti della Top Gun per una missione segreta, si ritrova a lavorare con "Rooster", figlio del suo defunto amico "Goose". Tra passato e presente, Maverick dovrà superare le proprie paure per affrontare una missione molto rischiosa. Nel cast vi sono anche: Glen Powell, Lewis Pullman, Monica Barbaro, Danny Ramirez, Jay Ellis, Greg Tarzan Davis e Manny Jacinto.

Il successo del film ha spinto Paramount a pianificare ulteriori sviluppi del franchise. Il terzo capitolo, Top Gun 3, sarà prodotto da Bruckheimer e scritto da Kruger, mentre non è ancora confermato il ritorno del cast del secondo film. Per quanto riguarda il cast, non sappiamo ancora chi rivedremo nel capitolo conclusivo della saga ma, niente vieta che gran parte dei volti noti potrebbe tornare. Noi vi terremo aggiornati.

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