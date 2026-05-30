TonyPitony ci prova con Guè e Shablo in 'Cadillac', ma il genio bizzarro dopo Sanremo è già svanito: perché la nuova canzone non convince
Il fenomeno indie che ha conquistato l'Italia con un umorismo feroce, TonyPitony, ora insegue il tormentone estivo: e si vede, purtroppo, fin troppo bene.
Fino a pochi mesi fa, TonyPitony era considerato uno degli outsider più autentici della scena musicale italiana: indipendente, cresciuto sul web grazie alla sua ironia ea canzoni originali. Il successo è arrivato tra il 2025 e il 2026 con Donne ricche, l’album TonyPitony e l’EP Peccato per i testi, fino alla consacrazione a Sanremo 2026 con la vittoria nella serata cover insieme a Ditonellapiaga. Il suo personaggio, un misterioso cantautore siciliano con una maschera da Elvis, ha conquistato il pubblico per la sua originalità e per spettacoli dal vivo molto apprezzati, tuttavia, il nuovo singolo ‘Cadillac‘, con Guè e Shablo, non sembra proprio convincere. Scopriamo insieme il perché.
TonyPitony, di cosa parla il nuovo brano ‘Cadillac’ con Guè e Shablo
Cadillac è il nuovo singolo che riunisce per la prima volta Guè, TonyPitony e Shablo, uscito il 29 maggio 2026. Il brano nasce da una collaborazione paritaria tra i tre, e si costruisce come un confronto serrato tra identità artistiche diverse, fatto di immagini, ironia e rimandi culturali. La produzione è di Shablo (jazz rap), le foto promozionali di Giuseppe Di Stefano, la copertina di Luigi Giordano e Di Stefano. Il titolo richiama l’immaginario del rap americano, l’auto come simbolo di status, il viaggio, la strada) ma rielaborato in chiave italiana. Guè apre il brano giocando sul tema dell’altezza fisica con autoironia, tra riferimenti a Franco Baresi, alla Dogo Gang del 2003 e a Pupo. Nel ritornello la Cadillac diventa metafora di ambizione e visibilità; nel testo compaiono anche citazioni a Street Fighter e Pinocchio. Di seguito, qualche estratto del testo:
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Alti uguali solo quando siamo stesi
C’è il bar in centro basso un po’ come Franco Baresi
Rimasto alto come nel 2003
Persino Pupo è molto più alto di me
Al centro vedo l’autostrada, auto, il parabrezza
La scopo lo stesso, sono all’altezza
E baby non mi importa
Passo dalla serratura non mi servirà la porta
Ma perché Cadillac di TonyPitony non convince?
Nonostante ‘la svolta’, il brano Cadillac non sembra aver convinto a pieno il pubblico. Il motivo? Ora proviamo a spiegarvelo e, chiaramente, rimane una nostra opinione. Cadillac non convince perché ‘tradisce’ quella sorta di patto implicito che TonyPitony aveva stretto col suo pubblico: essere l’unico a fare ridere con la musica senza sembrare di provarci. Il problema non è Guè, non è Shablo, non è nemmeno il feat in sé. Il problema è che per la prima volta TonyPitony suona come qualcuno che insegue un formato invece di inventarne uno.
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