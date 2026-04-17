Colpaccio TonyPitony, duetto ‘L’ammor’ con Tommy Cash ed è subito boom: “Qui si fa la storia” Il fenomeno del web e il cantante estone hanno pubblicato il loro primo singolo insieme, riscuotendo subito un grande successo: quasi 50mila views in poche ore

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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TonyPitony non si ferma. Il cantante esploso sul web e visto recentemente al Festival di Sanremo, infatti, ha deciso di continuare a cavalcare la sua popolarità nel mainstream pubblicando un nuovo singolo, ‘L’ammor’. L’uomo del momento nel mondo della musica italiana si è affidato al fenomeno dello scorso anno: Tommy Cash. Insieme hanno subito riscosso un grande successo, con una canzone che ha già il sapore di hit. Scopriamo tutti i dettagli.

TonyPitony pubblica ‘L’ammor’ con Tommy Cash

Vero e proprio fenomeno del web della storia recente, lo scorso febbraio TonyPitony è salito sul palco del teatro Ariston in occasione della serata delle cover e dei duetti dell’ultima edizione del Festival di Sanremo, cantando con Ditonellapiaga e consacrandosi di fatto nel mondo del mainstream. Il cantante siciliano ha deciso di affidarsi a un altro duetto per cavalcare l’incredibile popolarità raggiunta e oggi venerdì 17 aprile 2026 ha pubblicato il suo nuovo singolo, ‘L’ammor’, realizzato con Tommy Cash. La collaborazione, già ‘spoilerata’ lo scorso marzo con una serie di teaser, è stata prodotta da Andrea Blanco ed è esattamente quello che si aspettava: cassa dritta, qualche giro di fisarmonica dal sapore popolare, un ritornello catchy e un testo sopra le righe, il tutto condensato in poco più di due minuti. Come prevedibile, si oscilla tra il nonsense ("I love the tarantella, parmigiano e mortadella") e il ‘volgare’ innecessario che tanto ha fatto spalancare la bocca al pubblico ("L’amore è quando il sangue pompa nella m*****a"). Insomma, il feat tra TonyPitony e il cantante estone che lo scorso anno sconvolse l’Italia all’Eurovision con la sua ‘Espresso macchiato’ è una ricetta vincente, come dimostrato dal successo sui social.

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La reazione (entusiasta) dei social

"Questo è il momento più alto della storia della musica italiana", "Tony più Cash era la collab più inaspettata del 2026", "Inevitabile un capolavoro del genere" si legge sui social, dove – come detto – ‘L’ammor’ di TonyPitony e Tommy Cash sta riscuotendo subito un grande successo. Il nuovo singolo ha raggiunto quasi 50mila views a poche ore dalla pubblicazione e anche tra i commenti è un plebiscito: "Il duo che non sapevo di avere bisogno", "Due geni della comunicazione", "Qui si fa la Storia, altro che Dante o Manzoni", "Hit a mani basse", "Ma questa ha vinto tutto sarà la colonna sonora dell’estate e della vita", "5 minuti dall’uscita ed è già hit!", "Voglio che sia questa la canzone dell’estate".

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