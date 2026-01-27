Tony Pitony a Sanremo 2026 (grazie a Fiorello), lo spoiler-bomba sulla ‘comparsata’ a sorpresa: “Farà ridere…” Oggi l'artista fenomeno del web si è collegato in videochiamata con La Pennicanza, su Rai Radio 2. E senza volerlo ha svelato un retroscena inaspettato. Ecco i dettagli.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

CONDIVIDI

Anche oggi la puntata de La Pennicanza ha regalato una valanga di risate, a partire dal collegamento in diretta con il fenomeno del web Tony Pitony. Fiorello è riuscito a ‘scucire’ al cantante un dettaglio segreto sul prossimo Festival di Sanremo, rivolgendo anche un invito particolare agli artisti che parteciperanno alla gara. Poi c’è stato spazio per le solite imitazioni da manuale, da Papa Leone fino al chiacchieratissimo Corona. E non è mancato qualche commento velenoso sui temi di attualità. Ecco tutti i dettagli della puntata di oggi.

La Pennicanza, Fiorello chiama il Papa in diretta

La Pennicanza di oggi è iniziata, come al solito, con i commenti a raffica di Fiorello sulle notizie più curiose del momento. "È uscita un’altra notizia", ha annunciato lo showman, "che dice che il segreto della longevità è la carne di maiale…io per esempio prendo integratori alla carne di maiale! Perché poi noi siamo suscettibili alle notizie, se a me mi dicono ‘sai che la cacca delle capre fa bene?’, io la mangio!".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Poco dopo, il programma è stato interrotto da una chiamata inattesa del Papa. "Cari fratelli, sto adeguando il mio linguaggio per arrivare al cuore dei romani", ha spiegato il Santo Padre (imitato ovviamente da Fiorello), "quando ad esempio la messa finisce, anziché dire ‘andate in pace’ dirò ‘se beccamo’…". Poi il Papa ha aggiunto una stoccata ai dipendenti vaticani, che si sarebbero lamentati per la necessità di lavorare di domenica: "Tu dimmi se i dipendenti del Vaticano non vogliono lavorare di domenica, cioè, domenica è il nostro giorno, c’è la messa, catechismo, l’angelus, e si lamentano che quando facciamo la gita li portiamo sempre a Lourdes. E dove volevano andare, ad Amsterdam?!".

L’annuncio su Tony Pitony a Sanremo 2026

Ma il vero momento clou della puntata è arrivato poco dopo, quando Fiorello ha introdotto l’ospite a sorpresa Tony Pitony. "In questo piattume musicale italiano", ha detto il conduttore, "illumina con la sua sapiente genialità, nessuno sa come si chiama veramente, nessuno l’ha mai visto senza maschera…non è volgare, è arte!". E così è partita la videochiamata in diretta al cantante, che non si è sottratto al confronto. "Rosario il punto è di fare il peggio possibile", ha spiegato Tony a proposito della sua ‘filosofia’, "il peggio che l’umano può pensare!".

"Ma tu ci andresti a Sanremo, sul palco?", lo ha incalzato Fiore poco dopo. ""No!", ha risposto secco l’artista, salvo poi tornare sui suoi passi: "In realtà è una gag…si vedrà…vi farà ridere…". "Se io fossi un cantante, nella serata delle cover io chiamerei lui", ha concluso il conduttore de La Pennicanza con entusiasmo. E il fatto che Tony non abbia commentato a riguardo ha fatto pensare che forse, chissà, lo vedremo davvero calcare il palcoscenico dell’Ariston tra poche settimane.

Potrebbe interessarti anche