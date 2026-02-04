Tony Pitony 'smascherato' da Elio e le storie tese: la bordata sul travestimento da Elvis (13 anni prima)
La band simbolo del rock demenziale italiano ha scherzato sulla ‘trovata’ del cantante-fenomeno dell’ultimo anno (che sarà a Sanremo 2026): la frecciatina
Sanremo 2026 è alle porte e quest’anno, tra i protagonisti, ci sarà anche Tony Pitony. Dopo avere firmato la sigla del FantaSanremo, infatti, il cantante-fenomeno dell’ultimo anno sarà tra gli ospiti della serata delle cover e duetterà con Ditonellapiaga. Ettore Ballarino all’anagrafe, l’artista siciliano riporterà il rock demenziale sul palco del teatro Ariston a più di otto anni dall’addio di Elio e le Storie Tese alla kermesse. La band capitanata da Stefano Belisari si è anche concessa una ‘frecciatina’ sui social, ricordando come la maschera di Elvis indossata da Tony Pitony fu utilizzata anche da Mangoni più di dieci anni fa. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.
Tony Pitony a Sanremo 2026
È ormai da tempo uno degli artisti più chiacchierati della scena ‘indie’ italiana; Tony Pitony si prepara all’esordio a Sanremo 2026. Dopo avere composto la sigla del FantaSanremo – diventata già virale – infatti, il cantante siracusano salirà sul palco del teatro Ariston in occasione della serata delle cover e dei duetti, che vedrà Lillo come co-conduttore. Tony Pitony, pseudonimo di Ettore Ballarino, si esibirà sulle note di ‘The Lady Is a Tramp’ con Ditonellapiaga, alla sua seconda partecipazione a Sanremo. L’artista siciliano – come detto – è una delle figure più discusse della scena musicale dell’ultimo anno, tra chi ne esalta il ‘genio’ (come Fiorello a La Pennicanza, che l’ha ospitato in collegamento) e chi condanna la sua fanbase (definita ‘subumana’ dal rapper romano Ketama 126).
La stoccata di Elio e Le Storie a Tony Pitony sulla maschera di Elvis
Anche gli Elio e le Storie Tese – come anticipato – hanno detto la loro su Tony Pitony, seppure indirettamente. In molti, infatti, vedono il cantante siciliano come una sorta di ‘erede’ a Sanremo della band simbolo del rock demenziale italiano, a più di otto anni dalla loro partecipazione d’addio con ‘Arrivedorci’. Gli ‘Elii’ (che al Festival vantano ben due secondi posti, nel 1996 e nel 2013) hanno lanciato una piccola frecciata al cantante di ‘Donne Ricche’ sui social, ironizzando sulla maschera di Elvis usata dal collega. Ormai un vero e proprio simbolo di Tony Pitony, il costume da Elvis fu usato anche da Mangoni ben tredici anni fa, come ricordato dal profilo Instagram degli Elio e le Storie Tese. "Mangony Pitony?" hanno scherzato gli ‘Elii’, pubblicando proprio una foto del loro membro-jolly durante un tour del 2013 a Sesto San Giovanni, Assisi e Lugano.
