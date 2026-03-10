Tony Pitony getta la maschera, foto virale e web scatenato: “Uguale a Salvini”. E interviene il ministro Oggi un utente ha condiviso su X il presunto scatto del vero volto del cantante. E in molti hanno notato subito la somiglianza con il ministro dei Trasporti. Ecco i dettagli.

Tony Pitony ha svelato la sua identità. O meglio, a farlo per conto del cantante è stato un utente social, che avrebbe ricondiviso online la foto dell’artista senza maschera. E a rendere ancora più surreale il tutto, il web avrebbe notato una somiglianza sospetta con il segretario della Lega Matteo Salvini. Poi costretto a intervenire quando l’ondata di ‘meme’ social è finita fuori controllo. Ecco qui sotto tutti i dettagli della storia.

Tony Pitony, la foto virale e la somiglianza ‘sospetta’ con Salvini

A scatenare il putiferio è stato un utente di X, che ha pubblicato sul suo profilo uno scatto accompagnato dalla didascalia: "Tony Pitony senza maschera, non ringraziatemi". In pochi minuti il post è stato sommerso da commenti e condivisioni, ma la vera svolta è arrivata quando diversi utenti hanno iniziato a notare qualcosa di curioso. L’uomo ritratto nella foto – cioè il presunto Tony Pitony – assomigliava in modo piuttosto evidente al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini.

E i commenti irriverenti non hanno tardato ad arrivare. "È uguale a Salvini", ha scritto qualcuno con soddisfazione. E ancora: "Abbiamo mai visto Tony Pitony e Salvini nello stesso posto?". Finché il diretto interessato – il ministro, non Tony – non si è visto costretto a intervenire.

La risposta di Salvini al delirio social

Con un tweet ironico, Matteo Salvini è quindi entrato a piè pari nella discussione. "Stop sending me this", ha scritto, ovvero "Smettete di mandarmi questa foto", accompagnato da una emoji sorridente. Una risposta che, invece di chiudere il dibattito, lo ha amplificato in modo esponenziale. "Questa cosa sta ufficialmente sfuggendo di mano", ha commentato allora l’utente che aveva inizialmente diffuso l’immagine di Tony. Ma ormai il danno era fatto, e il tam-tam social non si è certo fermato.

Il silenzio di Tony Pitony

Chi invece non si è inserito (almeno per ora) nella discussione è proprio il cantante siciliano. Salito alla ribalta dopo lo splendido duetto a Sanremo, in coppia con Ditonellapiaga, Pitony non ha mai mostrato al pubblico il suo vero volto. La maschera di Elvis, ha confessato al podcast BSMT, gli "evita tante seccature", perché non sopporterebbe "di andare a cena e venire riconosciuto". Eppure, il post virale su X potrebbe aver svelato per la prima volta la sua reale identità. Ora starà a Tony decidere cosa fare. Se dare impulso ai pettegolezzi su Salvini, cavalcando l’onda del delirio social, oppure rivelare finalmente chi si nasconde dietro il ciuffo del Re del Rock. La terza opzione è rimanere ovviamente in silenzio.

