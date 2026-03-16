Tony Pitony, il boom e i numeri impressionanti: cosa farà e perché Sanremo gli ha cambiato la vita Un successo che non conosce stop e che, dopo l’Ariston, si è trasformato in una vera e propria corsa collettiva al biglietto: il fenomeno dell’“estatony” è già realtà, di cosa si tratta.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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C’è un momento in cui, se fortunato, un artista esplode. Per Tony Pitony quel momento coincide con la vittoria della serata delle cover della 76ª edizione del Festival di Sanremo, quando in duetto con Ditonellapiaga ha conquistato pubblico e critica sulle note di The Lady Is A Tramp. In quel momento è stato lanciato definitivamente, trasformando un artista già amatissimo ma leggermente di nicchia, in un fenomeno nazionale inarrestabile.

Tony Pitony e il tour estivo da 130mila biglietti dopo Sanremo

Da quel palco è partita un’onda lunga fatta di streaming, riconoscimenti e un’attenzione mediatica che non si è più fermata. Il singolo Donne Ricche ha ottenuto il disco d’oro FIMI/GfK, restando (con il traino successivo di Sanremo) stabile nella Top 10 della Top 50 Italia di Spotify per oltre due mesi. Nell’ultimo anno ha totalizzato 95 milioni di streaming, supera i 2 milioni di ascoltatori mensili su Spotify e, durante la sola settimana sanremese, ha guadagnato più di 150mila nuovi follower su Instagram. Intanto Tony Pitony ha svelato il calendario completo del tour estivo 2026: oltre 30 date e 130mila biglietti già venduti nei principali festival italiani, moltissimi dei quali sold out. Un risultato che conferma il suo momento d’oro e che arriva dopo un tour precedente capace di registrare 23 date sold out tra Italia ed Europa e un Fabrique di Milano esaurito in sole 8 ore.

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Di seguito le date del tour estivo 2026:

29 maggio 2026 – Roma @ Spring Attitude Festival // SOLD OUT

31 maggio 2026 – Lecco @ Nameless

5 giugno 2026 – Cortona @ Stadio Comunale Santo Tiezzi

6 giugno 2026 – Parma @ Parma Tatoo Nerd Festival

11 giugno 2026 – Milano @ Circolo Magnolia // SOLD OUT

18 giugno 2026 – Casalgrande (RE) @ Mosa Festival

19 giugno 2026 – Zero Branco (TV) @ Villa Guidini

20 giugno 2026 – Udine @ Castello di Udine // SOLD OUT

22 giugno 2026 – Udine @ Castello di Udine // SOLD OUT

23 giugno 2026 – Ferrara @ Ferrara Summer Festival

25 giugno 2026 – Perugia @ L’Umbria che spacca // SOLD OUT

30 giugno 2026 – Firenze @ Visarno Arena

1 luglio 2026 – Collegno (TO) @ Flowers Festival // SOLD OUT

2 luglio 2026 – Legnano @ Rugby Sound // SOLD OUT

3 luglio 2026 – Cremona @ Tanta Robba Festival // SOLD OUT

5 luglio 2026 – Pescara @ Terrasound

10 luglio 2026 – Cosenza @ Rendano Arena

11 luglio 2026 – Bari @ Fiera del Levante

15 luglio 2026 – Bologna @ Sequoie Music Park // SOLD OUT

16 luglio 2026 – Vicenza @ Jamrock Festival // SOLD OUT

17 luglio 2026 – Collegno @ Flower Festival // SOLD OUT

20 luglio 2026 – Cagliari @ Fiera di Cagliari

21 luglio 2026 – Sassari @ Abbabula Festival

23 luglio 2026 – Genova @ Balena // SOLD OUT

24 luglio 2026 – Pisa @ Pisa Summer Knights

25 luglio 2026 – Caserta @ Caserta Summer Festival

30 luglio 2026 – Catania @ Villa Bellini // SOLD OUT

31 luglio 2026 – Ragusa @ Castello di Donnafugata

1 agosto 2026 – Bagheria (PA) @ Piccolo Parco Urbano // SOLD OUT

3 agosto 2026 – Bagheria (PA) @ Piccolo Parco Urbano

7 agosto 2026 – Bellaria Igea Marina @ Beky Bay

8 agosto 2026 – Senigallia @ Mamamia

9 agosto 2026 – Termoli @ Arena del Mare 42° 15°

11 agosto 2026 – Gallipoli @ Parco Gondar

12 agosto 2026 – Messina @ Mish Mash

13 agosto 2026 – Catania @ Villa Bellini // NUOVA DATA

27 agosto 2026 – Romano D’Ezzellino (VI) @ Ama Music Festival // NUOVA DATA

29 agosto 2026 – Roma @ Cavea Auditorium Parco della Musica // NUOVA DATA

4 settembre 2026 – Milano @ Ippodromo Snai San Siro

La notte di San Siro: il punto di non ritorno

Se tutto il tour racconta un successo travolgente, la data del 4 settembre 2026 all’Ippodromo Snai San Siro rappresenta il vero spartiacque della sua carriera. Non è soltanto una tappa conclusiva, ma un evento simbolico che segna l’ingresso definitivo nell’élite dei grandi live italiani. Essere protagonista in una cornice come quella degli I-DAYS Milano Coca-Cola 2026 e calcare un palco legato all’immaginario dei concerti storici significa misurarsi con una dimensione nuova, più ampia, più ambiziosa.

San Siro non è una semplice data in calendario, ma la prova concreta che Tony Pitony oggi può sostenere uno show di scala internazionale, davanti a decine di migliaia di persone, con la forza di un repertorio che il pubblico conosce, canta e aspetta. L’"estatony" 2026, dunque, come è stata ribattezzata, non è solo un tour estivo, ma la celebrazione di una crescita artistica culminata con il trionfo al Festival di Sanremo, e che potrebbe riservare altre sorprese.

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