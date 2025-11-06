Tony Effe-Giulia De Lellis, la crisi dopo essere diventati genitori: “È solo questione di tempo”
Dopo la nascita della piccola Priscilla secondo alcune indiscrezioni la coppia starebbe attraversando un momento difficile: cosa succede
È crisi tra Giulia De Lellis e Tony Effe? Stando ad alcune indiscrezioni, infatti, a quasi un mese dalla nascita della piccola Priscilla l’influencer e il rapper romano starebbe attraversando un momento difficile. Scopriamo cosa sta succedendo e tutti i dettagli.
Giulia De Lellis e Tony Effe, la nuova vita da gentiori
Lo scorso 8 ottobre Giulia De Lellis ha partorito allì’Ospedale Gemelli di Roma e dato alla luce Priscilla. L’influencer e Tony Effe sono diventati così genitori per la prima volta ma, contrariamente a quanto ci si potesse aspettare, hanno deciso di mantenere la più estrema riservatezza riguardo la piccola e la loro nuova vita. La coppia si è tenuta (saggiamente) lontano dai social e ha preferito concentrarsi su questa nuova ‘avventura’ insieme. "Questa nuova vita in tre è molto molto faticosa, ma ovviamente meravigliosa" ha fatto sapere Giulia in una delle rare occasioni in cui ha potuto aprirsi coi proprio follower. Inutile dire che il profilo basso tenuto dall’influencer e il rapper romano ha alimentato le voci dei più maligni: oltre a non condividere scorci di vita quotidiana, infatti, i due non si sono quasi mai fatti vedere insieme (lui è di Roma, lei da anni abita a Milano) e questo ha fatto pensare a una crisi.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
La presunta crisi della coppia: cosa succede
Stando ad alcune indiscrezioni – come anticipato – la distanza tra Tony Effe e Giulia De Lellis non si limiterebbe ai social, anzi. Come raccontato da Amedeo Venza, infatti, ci sarebbe "aria di crisi" i due starebbero vivendo un momento difficile: "Stanno manetenendo riserbo, sperando si possa superare. Non so se lei smentirà, ma a dirlo sono persone vicinissime a loro". Con lui si è detto d’accordo anche un altro esperto di gossip come Alessandro Rosica, sostenendo che dopo la nascita della piccola Priscilla Giulia e Tony si sarebbero "pian piano distaccati". All’orizzonte potrebbe esserci addirittura la rottura: "È solo questione di tempo". Si tratta ovviamente solo di voci, nè nè confermate nè smentite dai diretti interessati. Quel che è certo è che la ‘nuova vita’ di Giulia De Lellis e Tony Effe è destinata a fare chiacchierare il mondo della cronaca rosa ancora.
Potrebbe interessarti anche
Giulia De Lellis, il mistero del parto (negato): l’influencer e Tony Effe fanno chiarezza. Le loro parole
L'ex di Andrea Damante ha smentito le voci diffuse nelle ultime ore da alcuni espert...
“Giulia De Lellis mamma, è nata la figlia Priscilla”, l’indiscrezione e perché avrebbe tenuto il parto segreto
Secondo un'indiscrezione lanciata da Rosica, Giulia De Lellis potrebbe aver partorit...
Giulia De Lellis ha partorito, Tony Effe papà: "Come ve lo spiego": annuncio, foto e messaggi dei vip
Giulia De Lellis oggi 8 ottobre ha partorito: sui socil l'annuncio dell'arrivo di Pr...
Giulia De Lellis pronta al parto, la richiesta di Tony Effe (e il particolare che spiazza tutti)
Gravidanza agli sgoccioli per la influencer e in casa fervono i preparativi per il p...
Alessandra Amoroso, la (presunta) nascita di Penelope Maria fa infuriare Giulia De Lellis: "Che pa*le oh"
L'influencer si scaglia contro chi ha fatto trapelare la notizia del parto: "Ma se l...
Fedez vs Tony Effe: il dissing finisce in tribunale, l'indiscrezione
Dopo un anno di scintille, provocazioni, frecciate e, rime infuocate, la lite tra Fe...
Giulia De Lellis “è incinta di Tony Effe”: scatto inequivocabile e retroscena sul nome. Le parole dell'influencer
Giulia De Lellis sarebbe incinta, aspetterebbe assieme a Tony Effe il primo figlio: ...
Cecilia Rodriguez "sostituisce" Belen con Giulia De Lellis: insieme si preparano al parto, e Ignazio Moser immortala il momento
Se la sorella ufficiale langue, Cecilia Rodriguez può contare sulla sorellanza dell'...