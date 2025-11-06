Trova nel Magazine
Tony Effe-Giulia De Lellis, la crisi dopo essere diventati genitori: “È solo questione di tempo”

Dopo la nascita della piccola Priscilla secondo alcune indiscrezioni la coppia starebbe attraversando un momento difficile: cosa succede

Pietro Guerrini

Pietro Guerrini

Content editor

Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

È crisi tra Giulia De Lellis e Tony Effe? Stando ad alcune indiscrezioni, infatti, a quasi un mese dalla nascita della piccola Priscilla l’influencer e il rapper romano starebbe attraversando un momento difficile. Scopriamo cosa sta succedendo e tutti i dettagli.

Giulia De Lellis e Tony Effe, la nuova vita da gentiori

Lo scorso 8 ottobre Giulia De Lellis ha partorito allì’Ospedale Gemelli di Roma e dato alla luce Priscilla. L’influencer e Tony Effe sono diventati così genitori per la prima volta ma, contrariamente a quanto ci si potesse aspettare, hanno deciso di mantenere la più estrema riservatezza riguardo la piccola e la loro nuova vita. La coppia si è tenuta (saggiamente) lontano dai social e ha preferito concentrarsi su questa nuova ‘avventura’ insieme. "Questa nuova vita in tre è molto molto faticosa, ma ovviamente meravigliosa" ha fatto sapere Giulia in una delle rare occasioni in cui ha potuto aprirsi coi proprio follower. Inutile dire che il profilo basso tenuto dall’influencer e il rapper romano ha alimentato le voci dei più maligni: oltre a non condividere scorci di vita quotidiana, infatti, i due non si sono quasi mai fatti vedere insieme (lui è di Roma, lei da anni abita a Milano) e questo ha fatto pensare a una crisi.

La presunta crisi della coppia: cosa succede

Stando ad alcune indiscrezioni – come anticipato – la distanza tra Tony Effe e Giulia De Lellis non si limiterebbe ai social, anzi. Come raccontato da Amedeo Venza, infatti, ci sarebbe "aria di crisi" i due starebbero vivendo un momento difficile: "Stanno manetenendo riserbo, sperando si possa superare. Non so se lei smentirà, ma a dirlo sono persone vicinissime a loro". Con lui si è detto d’accordo anche un altro esperto di gossip come Alessandro Rosica, sostenendo che dopo la nascita della piccola Priscilla Giulia e Tony si sarebbero "pian piano distaccati". All’orizzonte potrebbe esserci addirittura la rottura: "È solo questione di tempo". Si tratta ovviamente solo di voci, nè nè confermate nè smentite dai diretti interessati. Quel che è certo è che la ‘nuova vita’ di Giulia De Lellis e Tony Effe è destinata a fare chiacchierare il mondo della cronaca rosa ancora.

