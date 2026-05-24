Tony Effe e Giulia De Lellis: spunta una nota opinionista tv tra i due Tony Effe starebbe subendo la corte da una opinionista tv in palestra a Milano.

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Facebook Giornalista e laureato in Lettere, è appassionato di cinema, spettacolo, calcio e sport.

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Il panorama del gossip italiano è nuovamente scosso da un’indiscrezione che vede coinvolti Tony Effe e Giulia De Lellis. Nonostante le malelingue iniziali, la storia d’amore tra il rapper romano e l’influencer procede a gonfie vele. I due, entrambi originari di Roma ma ormai stabiliti a Milano, hanno smentito i più scettici consolidando un legame profondo, coronato nell’ottobre del 2025 dalla nascita della loro prima figlia, la piccola Priscilla. Sebbene la De Lellis sogni da tempo il matrimonio, la convivenza milanese si è rivelata solida, protetta anche dal noto carattere protettivo e geloso dell’ex protagonista di Uomini e Donne.

Tony Effe e Giulia De Lellis: un’opinionista tv ha puntato il rapper?

Tuttavia, la serenità della coppia potrebbe essere messa a dura prova da una presenza insistente. Secondo quanto lanciato dal portale Dagospia, attorno al cantante orbiterebbe una spasimante decisamente tenace. I dettagli emersi delineano uno scenario quasi da film: il rapper frequenta regolarmente una nota palestra situata nei pressi del Cimitero Monumentale di Milano e, proprio lì, sarebbe marcato stretto da una figura misteriosa.

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Il retroscena si fa piccante: la presunta "stalker amorosa" sarebbe una nota influencer, volto noto del piccolo schermo nel ruolo di opinionista televisiva. Pur di incrociare il musicista, la ragazza si sarebbe iscritta nella stessa struttura sportiva e rimarrebbe spesso appostata all’esterno in attesa del suo arrivo. Una vera e propria ossessione mediatica che sta già facendo fare il giro del web ai principali forum di cronaca rosa.

Ma come sta reagendo il diretto interessato a queste lusinghe? Le indiscrezioni non lasciano spazio a dubbi: Tony Effe manterrebbe un totale distacco, ignorando completamente le attenzioni della collega e rimanendo fedele alla compagna. Resta però l’interrogativo su quale potrà essere la reazione di Giulia De Lellis di fronte a questi comportamenti ravvicinati. Chi conosce l’influencer ricorda bene la sua personalità decisa quando si tratta di difendere gli affetti familiari, e il pubblico social attende con ansia una sua mossa o una frecciatina via Instagram.

La domanda che infiamma la rete rimane una: chi è l’opinionista misteriosa che sta tentando di mettere i bastoni tra le ruote a una delle coppie più seguite d’Italia? Al momento l’identità della donna resta avvolta nel mistero, ma i riflettori milanesi sono tutti puntati sui movimenti fuori da quella palestra. E la proposta di matrimonio per Giulia De Lellis ancora non arriva.

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