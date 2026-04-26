Tony Effe e Giulia De Lellis festeggiano il battesimo di Priscilla Tony Effe e Giulia De Lellis hanno celebrato nel massimo riserbo il battesimo di Priscilla, ma i follower hanno condiviso i momenti sui social.

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Facebook Giornalista e laureato in Lettere, è appassionato di cinema, spettacolo, calcio e sport.

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Tony Effe e Giulia De Lellis hanno celebrato il battesimo della piccola Priscilla, vivendo una giornata speciale insieme alle rispettive famiglie e agli amici più vicini. La coppia, tra le più seguite del mondo dello spettacolo e dei social, ha scelto di mantenere una certa riservatezza sull’evento, senza pubblicare foto o video ufficiali sui propri profili Instagram. A mostrare alcuni momenti della cerimonia e del ricevimento è stata però Deianira Marzano, esperta di gossip molto seguita online, che ha condiviso immagini e filmati della giornata diffusi dai suoi follower.

Dai contenuti pubblicati emerge un clima sereno e festoso, con Tony Effe e Giulia De Lellis sorridenti e visibilmente emozionati per questo importante momento dedicato alla loro bambina. Non si conoscono dettagli precisi sulla chiesa scelta per il battesimo né sulla location del ricevimento, ma dalle immagini si nota un allestimento molto curato, elegante e ricco di dettagli scenografici.

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A colpire particolarmente sono state le grandi torte colorate che hanno fatto da sfondo alla foto di rito dei genitori con la neo battezzata. Accanto a loro, i familiari più stretti, presenti per celebrare insieme il sacramento della piccola Priscilla.

Tony Effe e Giulia De Lellis, matrimonio in vista?

Il battesimo arriva in un periodo in cui si parla molto anche del futuro sentimentale di Tony Effe e Giulia De Lellis, soprattutto per quanto riguarda il tema del matrimonio. Nelle ultime settimane, infatti, diverse indiscrezioni hanno riacceso il gossip sulle possibili nozze, alimentate anche da alcune dichiarzioni della stessa influencer durante il podcast di Diletta Leotta.

Nel corso della conversazione, Giulia ha raccontato alcuni retroscena legati proprio all’idea di sposarsi con Tony. Rispondendo a una domanda su un ipotetico matrimonio improvviso a Las Vegas, ha rivelato che il cantante avrebbe davvero avanzato una proposta simile, immaginando una fuga romantica negli Stati Uniti per convolare a nozze. Lei, però, avrebbe posto una condizione ben precisa: accettare sì, ma solo a patto di organizzare anche una cerimonia in Italia, con valore legale e con la presenza delle rispettive famiglie.

Una differenza di vedute che racconta bene il diverso approccio dei due al matrimonio. Se Giulia sembra legata anche al valore simbolico e tradizionale della celebrazione ufficiale, Tony Effe apparirebbe meno convinto soprattutto dall’aspetto più formale e dalla classica cerimonia con i parenti.

Proprio durante l’organizzazione del battesimo di Priscilla, l’influencer ha raccontato di aver pensato a una sorta di celebrazione "due in uno", immaginando di presentarsi vestita di bianco come una sposa e di unire simbolicamente battesimo e matrimonio. Un’idea nata anche da una battuta di Tony, che le avrebbe suggerito di chiamare il loro tavolo "gli sposi".

Alla fine, però, tutto è rimasto solo una suggestione. Giulia ha spiegato di non voler forzare nulla e di credere che anche una celebrazione simbolica debba avere il consenso di entrambi. Per ora, quindi, nessun matrimonio imminente, ma la certezza che prima o poi quel passo potrebbe arrivare. Intanto, la priorità resta la famiglia e la crescita della piccola Priscilla, vera protagonista di questa giornata di festa.

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