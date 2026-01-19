Tony Dallara, giallo sulla morte: il ricovero, il virus e la denuncia choc della figlia La figlia del cantante scomparso lo scorso 16 gennaio ha parlato della malattia e della scarsa assistenza ospedaliera che sarebbero costate la vita al padre

Il mondo della musica piange la scomparsa di Tony Dallara. Il cantante e icona della musica italiana degli anni Sessanta è morto lo scorso 16 gennaio all’età di 89 anni ma, soprattutto per la famiglia, non sarà facile accettare la sua dipartita. Intervenuta oggi a Storie Italiane in collegamento con Eleonora Daniele, la figlia di Tony Dallara ha infatti parlato della malattia che sarebbe costate la vita al padre, rivelando anche un retroscena choc sul suo ricovero in ospedale. Scopriamo cosa ha detto e tutti i dettagli.

Tony Dallara, il retroscena sul ricovero e la morte: parla la figlia

Nella puntata di oggi lunedì 19 gennaio 2026 a Storie Italiane si è tornati a parlare del lutto nel mondo della musica in seguito alla scomparsa di Tony Dallara, venuto a mancare lo scorso venerdì all’età di 89 anni a Milano. Per l’occasione Eleonora Daniele ha avuto tra gli ospiti in collegamento la moglie del cantante, Patrizia, e la figlia Lisa. Proprio quest’ultima – ricordando gli ultimi giorni di vita del padre – ha rivelato le cause della morte di Tony: "Si era rotto il femore, si era operato, ma era in ripresa… Poi è entrato in una struttura per fare riabilitazione e lì ha preso un virus. Ha avuto un problema respiratorio che ha fatto precipitare la situazione nel giro di pochissimo tempo, inaspettatamente".

La denuncia della figlia Lisa e lo sfogo di Eleonora Daniele a Storie Italiane

A costare caro a Tony Dallara, dunque, sarebbe stato anche e soprattutto il ricovero in ospedale dopo la rottura del femore. Qui, infatti, il cantante di origini molisane avrebbe contratto un virus rivelatosi fatale. "Non è stata molto chiara la situazione, anche perché non ha avuto un’assistenza ospedaliera ottimale. Non voglio fare polemiche, ma è la verità" ha denunciato la figlia Lisa a Storie Italiane: "C’erano le feste di mezzo, ci dicevano che aveva 89 anni… E quindi?". A quasi sei mesi dal lutto per la scomparsa della madre, Eleonora Daniele non si è trattenuta. "Ti hanno detto così? E che vorrebbe dire? Quindi? Se uno ha 89 anni? Che discorso è questo?" si è sfogata la conduttrice, aggiungendo: "Avrei qualcosa da rispondere a chi vi avrebbe detto quelle cose…Meglio non la dica perché potrei essere greve". Incalzata sulla possibilità di sporgere denuncia per l’accaduto in ospedale, invece, la figlia di Tony Dallara non si è sbilanciata: "Vediamo… Siamo veramente in un momento in cui c’è piombato tutto addosso e non abbiamo una lucidità. Faremo le nostre valutazioni".

