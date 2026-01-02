Tommy Lee Jones: chi era Victoria, la figlia morta a 34 anni. La tragedia in hotel e i sospetti È notizia delle ultime ore la scomparsa della figlia 34enne del noto attore hollywoodiano, ritrovata priva di vita in un lussuoso hotel di San Francisco.

Tommy Lee Jones è un celebre attore e regista statunitense che ha raggiunto la fama mondiale negli anni ’90 grazie a ruoli iconici in pellicole d’azione e poliziesche. Tra i film più noti che lo vedono tra i protagonisti ricordiamo Men in Black, Il fuggitivo, Non è un Paese per vecchi, JFK – Un caso ancora aperto, Lincoln e moltissimi altri. Purtroppo, è notizia delle ultime ore la tragica scomparsa della figlia 34enne dell’attore, Victoria, ritrovata morta nella notte di Capodanno in un lussuoso hotel di San Francisco: scopriamo di più su di lei e sulle misteriose circostanze della sua morte.

Chi era Victoria, figlia dell’attore Tommy Lee Jones

Victoria Jones, figlia del premio Oscar hollywoodiano Tommy Lee Jones e della prima moglie Kimberlea Cloughley, è nata il 3 settembre 1991 a San Antonio. Per un breve periodo ha seguito le orme del padre, debuttando nel 2002, quando era solo una ragazzina, nel film Men in Black II. A seguire ha poi preso parte a One Tree Hill, Le tre sepolture e The Homesman. Dopo questa breve esperienza nel mondo del cinema e della televisione, Victoria ha scelto di allontanarsi dai riflettori dedicandosi a una vita più riservata, continuando ad apparire solo raramente in pubblico accanto al padre. Durante la notte del 1° gennaio 2026, Victoria Jones è stata trovata morta in circostanze misteriose nel corridoio di un hotel di lusso a San Francisco.

Victoria Jones, le misteriose circostanze della morte e i sospetti

Secondo le indiscrezioni fornite dai principali media americani, il Dipartimento dei Vigili del Fuoco di San Francisco sarebbe stato chiamato per un’emergenza medica intorno alle 2:52 del mattino del 1° gennaio. Giunti all’hotel Fairmont San Francisco, i paramedici avrebbero ritrovato Victoria Jones nel corridoio potendone soltanto constatare la morte. Il caso è stato immediatamente affidato alla polizia e all’Ufficio del medico legale che, nonostante le indagini ancora incorsa, per il momento non hanno constatato evidenti segni di violenza sul corpo della donna o dettagli che possano far ipotizzare l’eventuale omicidio.

Il noto Daily Mail ha evidenziato come la figlia del noto attore hollywoodiano avesse avuto di recente problemi legali legati al possesso di sostanze, un dettaglio che sta portando in queste ore anche ad indagini tossicologiche. Il decesso potrebbe dunque essere avvenuto per un malore, magari proprio a seguito dell’assunzione di sostanze stupefacenti, ma per il momento non sono state diffuse le concrete cause della morte, che potranno essere confermate solo al termine delle indagini.

