Tommy Cash diventa ‘italiano’, svolta definitiva con ‘Figaro’: di cosa parla la nuova canzone L'artista estone è pronto a uscire il 20 marzo con una nuova, esplosiva canzone dedicata al Bel Paese. L'evoluzione perfetta del filone inaugurato con Espresso Macchiato.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

Ufficio stampa ON/Sony Music

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C’è un artista estone che sembra essersi innamorato perdutamente dell’Italia. Tommy Cash, fenomeno internazionale grazie al singolo "Espresso Macchiato" — la hit che all’Eurovision Song Contest 2025 ha portato l’Estonia sul podio – è pronto a lanciare un nuovo singolo legato a doppio filo con il Bel Paese. Si chiama ‘Figaro’, è un pezzo (ovviamente) dissacrante, è uscirà il prossimo 20 marzo. Ecco qui sotto tutti i dettagli.

Tommy Cash, la svolta italiana dopo Espresso Macchiato

Per capire quanto ‘Figaro’ rappresenti un passaggio significativo nella carriera di Tommy Cash, bisogna fare un passo indietro. La sua hit "Espresso Macchiato" non è stata semplicemente una canzone di successo: è diventata un fenomeno culturale, capace di sdoganare un certo immaginario kitsch e iperbolico dell’italianità nel contesto della musica pop internazionale, trascinando l’Estonia al terzo posto nell’Eurovision 2025.

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Ma Tommy Cash non si è fermato lì. Dopo "Espresso Macchiato" è arrivato a stretto giro di posta anche il remix con Tony Effe, e poi il singolo "OK", scritto interamente in italiano. L’ennesima prova, dunque, che l’artista estone non sta semplicemente cavalcando un’onda, ma tenta di costruire un percorso coerente attorno a questa fascinazione per la lingua e la cultura italiane. Filtrata sempre, ovviamente, attraverso il suo sguardo unico, autoironico e volutamente sopra le righe.

Il nuovo singolo ‘Figaro’

"Figaro", nuovo singolo in uscita il 20 marzo per Epic/Sony Music, si inserisce perfettamente in questa traiettoria. Il brano è un inno pop-dance che fonde un testo ‘affilato’ con un ritornello progettato per restare in testa e una produzione pensata per i club. L’energia è quella di un artista che sa esattamente dove vuole arrivare, e che usa l’ironia come strumento espressivo prima ancora che come trovata promozionale. Il titolo stesso — che richiama il celebre personaggio operistico, simbolo per eccellenza di un’italianità teatrale e sopravvissuta ai secoli — dice molto sull’approccio di Cash: prendere un’icona culturale riconoscibile ovunque e rilanciarla in chiave contemporanea, tra beat da dancefloor e testo che ‘spacca’.

Il brano è stato presentato in anteprima live alla finale del San Marino Song Contest, scelto non a caso come palcoscenico del debutto: un contesto europeo, ma con un piede saldamente piantato nella penisola italiana.

Chi è Tommy Cash: dall’Estonia ai palchi di mezzo mondo

Per chi non lo conoscesse ancora, Tommy Cash è molto più di un artista musicale nel senso tradizionale del termine. Nato a Tallinn nel 1991, si è costruito nel tempo un’identità artistica totalizzante, che abbraccia musica, visual art, moda e performance, sempre con uno sguardo capace di anticipare — o direttamente creare — le tendenze globali prima che diventino mainstream.

Dopo aver conquistato la scena estone, il suo successo ha valicato rapidamente i confini del piccolo paese baltico, portandolo a esibirsi in giro per l’Europa e gli Stati Uniti, e a calcare i palchi di alcuni dei festival più importanti al mondo: Glastonbury, Sziget e Roskilde, davanti a decine di migliaia di persone. Le sue collaborazioni parlano da sole: ha lavorato con Charli XCX, Diplo, A.G. Cook, Boys Noize e Quebonafide sul fronte musicale; con Rick Owens, Maison Margiela e Adidas su quello della moda.

Con "Figaro", Tommy Cash non fa altro che portare a compimento una trasformazione già in corso: quella di un artista estone che, canzone dopo canzone, sta diventando — a modo suo — sempre più ‘italiano’. E lo fa fino in fondo, senza chiedere assolutamente il permesso.

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