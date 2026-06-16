Tommaso Zorzi svela un dietro le quinte dopo l'Isola dei Famosi: "Ho rifiutato di condurre una prima serata in Mediaset" Il conduttore racconta perché rifiutò una proposta importante in prima serata e spiega come abbia trovato la sua strada lontano dai riflettori più rischiosi della tv generalista.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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Dopo la vittoria al Grande Fratello Vip e la crescente popolarità conquistata negli anni successivi, molti immaginavano per Tommaso Zorzi un percorso rapido verso le grandi prime serate della televisione generalista. Eppure, proprio quando sembrava arrivato il momento di compiere il salto più importante della sua carriera, il conduttore ha scelto una strada diversa, rinunciando a un progetto che avrebbe potuto cambiare radicalmente il suo futuro professionale.

Tommaso Zorzi e il rifiuto della prima serata in Mediaset

Nel corso di un’intervista rilasciata a Leggo, Zorzi ha raccontato di aver ricevuto da Mediaset una proposta particolarmente significativa dopo l’esperienza come opinionista de L’Isola dei Famosi. Contrariamente a quanto molti potrebbero pensare, però, fu lui stesso a fermarsi: "Non ho mai smesso di lavorare. Forse il pubblico si aspettava qualcosa di diverso. La verità è che mi era stato proposto di continuare un percorso con Mediaset, ma sono stato io a dire che non me la sentivo". Una decisione che, come ha spiegato lo stesso Zorzi, non nacque da mancanza di ambizione, bensì dalla volontà di proteggere il proprio percorso professionale. La proposta riguardava la conduzione di un programma in prima serata, un’opportunità che molti avrebbero accettato senza esitazioni: "Ho ritenuto che fosse un salto troppo grande per quel momento della mia carriera: se va bene è un successo, ma se va male hai chiuso per sempre".

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Una scelta non lasciata al caso

Già nel 2021 il conduttore aveva accennato all’esistenza di quel progetto, spiegando che si sarebbe trattato di un programma destinato a Italia 1 e pensato come un percorso di lungo periodo. Secondo Zorzi, il rischio di bruciarsi troppo presto era concreto. Per questo motivo preferì rinunciare a una vetrina prestigiosa piuttosto che esporsi a un possibile insuccesso difficile da gestire: "Quando hai 25 anni e ti offrono una prima serata su una rete generalista, il rischio è che se ti chiudono il programma dopo due puntate poi diventi difficile ripartire. Preferisco preservarmi quando sono in un momento alto, fare questo mestiere con coscienza e magari fare quel passo tra dieci anni".

La nuova dimensione su Real Time

Oggi Zorzi guarda a quella scelta con serenità. Negli ultimi anni, infatti, ha costruito un rapporto molto solido con Real Time, diventandone uno dei volti più riconoscibili. Dopo esperienze come giudice di Drag Race Italia e la conduzione di programmi come Questa è Casa Mia, Tailor Made – Chi Ha La Stoffa?, Cortesie Per Gli Ospiti e Turisti Per Case, il presentatore ritiene di aver trovato l’ambiente ideale per esprimersi: "Qui ho trovato la mia dimensione", ha spiegato, sottolineando quanto sia importante per lui poter alternare progetti diversi e mantenere sempre alto il livello di stimolo professionale.

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