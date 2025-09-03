Tommaso Zorzi, estate con un nuovo amore: chi è il compagno Alex Di Giorgio. La storia 'mancata' al GF Il vincitore del Grande Fratello Vip 5 è stato “pizzicato” dai paparazzi in Sicilia in compagnia dell’ex nuotatore, che avrebbe dovuto partecipare al reality

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Tommaso Zorzi ha ritrovato l’amore. A più di un anno dalla rottura con Tommaso Stanzani, infatti, il vincitore del GF Vip 5 non sarebbe più single. A ‘incastrarlo’ sono alcuni scatti rubati dai paparazzi in Sicilia e pubblicati dal settimanale Chi, che mostrano Zorzi in dolce compagnia di Alex Di Giorgio. Archiviato il flirt con Andrea Consalvo, dunque, il conduttore e opinionista avrebbe ritrovato l’amore e la serenità al fianco dell’ex nuotatore che, curiosamente, avrebbe dovuto prendere parte al GF proprio nel 2020. Scopriamo tutti i dettagli.

Tommaso Zorzi ritrova l’amore: l’estate in dolce compagnia

La scorsa primavera il nome di Tommaso Zorzi era stato accostato a quello di Andrea Consalvo, designer della nota maison Miu Miu per il gruppo Prada. A più di un anno di distanza dalla (chiacchieratissima) rottura con Tommaso Stanzani il conduttore sembrava così avere ritrovato l’amore, ma la storia non ebbe seguito e il gossip si spense poco dopo. Ora, però, Tommaso Zorzi è tornato improvvisamente al centro del mondo della cronaca rosa. Il motivo? Il vincitore del GF Vip 5 è stato ‘pizzicato’ dai paparazzi insieme ad Alex Di Giorgio in vacanza sull’isola di Pantelleria, in Sicilia. Le foto pubblicato sull’ultimo numero del settimanale Chi di Alfonso Signorini mostrano infatti Zorzi in dolce compagnia dell’ex nuotatore, tra baci romantici, effusioni e gesti di complicità.

Chi è Alex Di Giorgio, la nuova fiamma di Zorzi: i destini incrociati al GF

Nato a Roma il 28 luglio del 1990, Alex Di Giorgio è un ex nuotatore specialista dello stile libero, che ha rappresentato l’Italia alle Olimpiadi di Londra 2012 e di Rio de Janeiro 2016. In passato ha avuto anche una turbolenta relazione con Ivano Marino, ex tronista di Uomini e Donne di Maria De Filippi che finì con l’essere condannato per stalking (minacciò Di Giorgio di rivelare il suo orientamento sessuale senza il suo consenso). In televisione lo abbiamo visto su Rai 1 nel 2022, quando prese parte alla 17esima edizione di Ballando con le Stelle di Milly Carlucci insieme a Moreno Porcu, classificandosi al quarto posto. Due anni prima, curiosamente, sarebbe dovuto entrare nella casa del Grande Fratello Vip 5, dove avrebbe vissuto proprio sotto lo stesso tetto di Tommaso Zorzi, vincitore di quella edizione del reality show di Alfonso Signorini. Dopo alcuni ‘contatti social’, tuttavi, i due si sono in qualche modo ritrovati ed è scoccata la scintilla.

