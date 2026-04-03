Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

Tommaso Zorzi e Alex Di Giorgio si sono lasciati: "Crisi profonda che avrebbe portato alla fine della loro relazione"

Emergono dettagli su una crisi che sarebbe maturata lontano dai riflettori tra i due giovani, dopo mesi vissuti con discrezione assoluta e poche apparizioni pubbliche.

Riccardo Greco

Riccardo Greco

Web Editor

Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

Un amore nato lontano dai riflettori e cresciuto nella discrezione più assoluta, ma che oggi sarebbe arrivato a un punto di rottura. Le ultime indiscrezioni raccontano infatti che tra Tommaso Zorzi e Alex Di Giorgio sarebbe finita. Nessun annuncio ufficiale o comunicato condiviso sui social, anche perché l’inizio della loro frequentazione non era stato ufficializzato in qualche modo, ma stando a quanto riportato dal settimanale Chi, si parla di una crisi profonda che ha finito per cambiare definitivamente il corso della loro relazione.

La rottura tra Tommaso Zorzi e Alex Di Giorgio

A rilanciare l’indiscrezione è stato Giuseppe Candela sulle pagine del settimanale Chi, dove si legge: "Zorzi, ex concorrente del Grande Fratello e volto di RealTime, e Di Giorgio, ex nuotatore medagliato e concorrente di Ballando con le Stelle, starebbero vivendo una crisi profonda che avrebbe portato alla fine della loro relazione. Una fine non commentata e ufficializzata, almeno per ora". Parole che ironicamente arrivano dalla stessa rivista che, lo scorso settembre, aveva svelato per prima la loro storia pubblicando le immagini dei due insieme a Pantelleria.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

All’epoca si trattava di scatti piuttosto inequivocabili: baci, sorrisi, momenti di complicità sul mare dell’isola dove Zorzi possiede una casa. Da lì, la conferma di una relazione che, pur senza proclami pubblici, aveva trovato un suo equilibrio lontano dall’esposizione continua.

Una storia vissuta lontano dai social

Sin dall’inizio, Tommaso Zorzi e Alex Di Giorgio avevano scelto una linea molto rigida: pochissime foto insieme, nessuna apparizione pubblica insieme, e una presenza social ridotta al minimo per quanto riguardava la loro vita di coppia. Una scelta controcorrente, soprattutto considerando la notorietà di Zorzi, vincitore del Grande Fratello Vip e volto noto anche per la conduzione di Cortesie Per Gli Ospiti. Proprio questa riservatezza aveva contribuito a rendere la loro relazione ancora più solida agli occhi di chi li seguiva. Nessuna costruzione mediatica o narrazione forzata. Eppure, secondo le ultime voci, qualcosa si sarebbe incrinato negli ultimi tempi. Al momento, però, il silenzio dei diretti interessati resta totale, e probabilmente la cosa non verrà mai commentata.

La storia scritta nel destino e gli scatti insieme

Curiosamente, la storia tra i due sembrava avere radici ancora più lontane. Nel 2020 Alex Di Giorgio era stato contattato da Alfonso Signorini per entrare nella Casa del Grande Fratello Vip, quando Zorzi era tra i concorrenti. L’idea di un loro incontro all’interno del reality aveva acceso molte aspettative, ma la partecipazione del nuotatore saltò all’ultimo momento. Fu lui stesso ad annunciare: "Voglio fare chiarezza. Oggi avrei dovuto iniziare la quarantena per poi arrivare al GF Vip. Sfortunatamente per motivi lavorativi e personali non potrò partecipare al reality. Speriamo per la prossima edizione".

In quell’occasione, parlando di Zorzi, aveva detto: "Non sono fidanzato. Penso che lui sia una persona estremamente intelligente e intraprendente. Ha saputo fare della sua personalità un lavoro e questo gli fa onore. Credo che all’interno del GF Vip sia lui che traini tutto il gruppo, creando dinamiche interessanti".

Le dichiarazioni sull’amore e il silenzio di oggi

Dopo le foto a Pantelleria, Di Giorgio aveva confermato di essere innamorato: "L’amore? Sono felice, sto bene e ho trovato un equilibrio. Sono convinto che bisogna trovare un equilibrio con se stessi prima di stare bene con altre persone". Qualche settimana fa, parlando della sua vita privata, aveva spiegato di preferire vivere tutto "dentro le quattro mura di casa che fuori", ribadendo la volontà di proteggere ciò che considera davvero importante. Oggi, però, quello stesso riserbo rende ancora più difficile capire cosa stia accadendo davvero.

Potrebbe interessarti anche

Tommaso Zorzi

Tommaso Zorzi, estate con un nuovo amore: chi è il compagno Alex Di Giorgio. La storia 'mancata' al GF

Il vincitore del Grande Fratello Vip 5 è stato “pizzicato” dai paparazzi in Sicilia ...
Tommaso Zorzi e Dayane Mello

Alfonso Signorini, parla il padre di Medugno: “Giorni difficili”. E Tommaso Zorzi preso di mira da uno youtuber

Dallo scherzo di uno youtuber mascherato alle parole di Dayane Mello, il clima intor...
Tommaso Zorzi e Lorena Ramiro

Scontro in diretta tra Tommaso Zorzi e la nuova fiamma spagnola di Can Yaman: "Magari non vai in tv a raccontarlo"

Dalla cena a Madrid alle polemiche social, passando per il confronto in studio e le ...
Elettra Lamborghini e Caterina Balivo

Sanremo 2026, Elettra Lamborghini ferma un festino e balla in strada con le Las Ketchup, Balivo sentenzia: "Cringissimo"

Dal racconto della notte movimentata a Monte Carlo di Elettra, al balletto con le La...
La Volta buona, Arisa spiazza: "Ho la sindrome dell'impostore". E la figlia di Peppe Vessicchio piange con Caterina Balivo

La Volta buona, Arisa spiazza: "Ho la sindrome dell'impostore". E la figlia di Peppe Vessicchio piange con Caterina Balivo

Tra una confessione che ha mostrato il lato più fragile e umano di Arisa, e un momen...
Carlo Conti

Sanremo 2026, giallo sulla foto ufficiale (con le controfigure): “Una big in ritardo”. Chi era

Tra battute, lamentele sui colori della copertina di TV Sorrisi e Canzoni e una cant...
Selvaggia Lucarelli e Carlo Conti

Sanremo 2026, Selvaggia Lucarelli boccia la scelta di Pucci: “Complimenti a Carlo Conti”

La blogger e giurata di Ballando ha attaccato il direttore artistico per la scelta d...
Striscia la Notizia

Striscia la Notizia, show di Pucci: gli amici gay e le “minacce irripetibili”. Poi scivolone di Vieri e Federica Nargi spiazza

Il comico si è ‘guadagnato’ il Tapiro d’oro, consegnatogli da Valerio Staffelli dopo...
Alex Belli e Delia Duran

Fiocco blu per Alex Belli e Delia Duran, nato il loro primogenito: ecco come si chiama e i dettagli dell'annuncio

Un sogno inseguito per cinque anni, tra speranze, paure e percorsi sfiorati, che ogg...

Mulino Caputo

Pasqua senza glutine

Dall'antipasto al dolce: ecco le ricette a cui ispirarsi

LEGGI

Personaggi

Giulia Honegger

Giulia Honegger
Blu Barbara Prezia

Blu Barbara Prezia
Mr. (Davide) Marra

Mr. (Davide) Marra
ibiza altea

Ibiza Altea

In tendenza

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963