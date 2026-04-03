Tommaso Zorzi e Alex Di Giorgio si sono lasciati: "Crisi profonda che avrebbe portato alla fine della loro relazione" Emergono dettagli su una crisi che sarebbe maturata lontano dai riflettori tra i due giovani, dopo mesi vissuti con discrezione assoluta e poche apparizioni pubbliche.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

CONDIVIDI

Un amore nato lontano dai riflettori e cresciuto nella discrezione più assoluta, ma che oggi sarebbe arrivato a un punto di rottura. Le ultime indiscrezioni raccontano infatti che tra Tommaso Zorzi e Alex Di Giorgio sarebbe finita. Nessun annuncio ufficiale o comunicato condiviso sui social, anche perché l’inizio della loro frequentazione non era stato ufficializzato in qualche modo, ma stando a quanto riportato dal settimanale Chi, si parla di una crisi profonda che ha finito per cambiare definitivamente il corso della loro relazione.

La rottura tra Tommaso Zorzi e Alex Di Giorgio

A rilanciare l’indiscrezione è stato Giuseppe Candela sulle pagine del settimanale Chi, dove si legge: "Zorzi, ex concorrente del Grande Fratello e volto di RealTime, e Di Giorgio, ex nuotatore medagliato e concorrente di Ballando con le Stelle, starebbero vivendo una crisi profonda che avrebbe portato alla fine della loro relazione. Una fine non commentata e ufficializzata, almeno per ora". Parole che ironicamente arrivano dalla stessa rivista che, lo scorso settembre, aveva svelato per prima la loro storia pubblicando le immagini dei due insieme a Pantelleria.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

All’epoca si trattava di scatti piuttosto inequivocabili: baci, sorrisi, momenti di complicità sul mare dell’isola dove Zorzi possiede una casa. Da lì, la conferma di una relazione che, pur senza proclami pubblici, aveva trovato un suo equilibrio lontano dall’esposizione continua.

Una storia vissuta lontano dai social

Sin dall’inizio, Tommaso Zorzi e Alex Di Giorgio avevano scelto una linea molto rigida: pochissime foto insieme, nessuna apparizione pubblica insieme, e una presenza social ridotta al minimo per quanto riguardava la loro vita di coppia. Una scelta controcorrente, soprattutto considerando la notorietà di Zorzi, vincitore del Grande Fratello Vip e volto noto anche per la conduzione di Cortesie Per Gli Ospiti. Proprio questa riservatezza aveva contribuito a rendere la loro relazione ancora più solida agli occhi di chi li seguiva. Nessuna costruzione mediatica o narrazione forzata. Eppure, secondo le ultime voci, qualcosa si sarebbe incrinato negli ultimi tempi. Al momento, però, il silenzio dei diretti interessati resta totale, e probabilmente la cosa non verrà mai commentata.

La storia scritta nel destino e gli scatti insieme

Curiosamente, la storia tra i due sembrava avere radici ancora più lontane. Nel 2020 Alex Di Giorgio era stato contattato da Alfonso Signorini per entrare nella Casa del Grande Fratello Vip, quando Zorzi era tra i concorrenti. L’idea di un loro incontro all’interno del reality aveva acceso molte aspettative, ma la partecipazione del nuotatore saltò all’ultimo momento. Fu lui stesso ad annunciare: "Voglio fare chiarezza. Oggi avrei dovuto iniziare la quarantena per poi arrivare al GF Vip. Sfortunatamente per motivi lavorativi e personali non potrò partecipare al reality. Speriamo per la prossima edizione".

In quell’occasione, parlando di Zorzi, aveva detto: "Non sono fidanzato. Penso che lui sia una persona estremamente intelligente e intraprendente. Ha saputo fare della sua personalità un lavoro e questo gli fa onore. Credo che all’interno del GF Vip sia lui che traini tutto il gruppo, creando dinamiche interessanti".

Le dichiarazioni sull’amore e il silenzio di oggi

Dopo le foto a Pantelleria, Di Giorgio aveva confermato di essere innamorato: "L’amore? Sono felice, sto bene e ho trovato un equilibrio. Sono convinto che bisogna trovare un equilibrio con se stessi prima di stare bene con altre persone". Qualche settimana fa, parlando della sua vita privata, aveva spiegato di preferire vivere tutto "dentro le quattro mura di casa che fuori", ribadendo la volontà di proteggere ciò che considera davvero importante. Oggi, però, quello stesso riserbo rende ancora più difficile capire cosa stia accadendo davvero.

Potrebbe interessarti anche