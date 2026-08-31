Paura per Tommaso Paradiso, stop ai concerti: "Ho il Toscana Virus", cos'è e come l'ha preso L cantautore avrebbe dovuto essere protagonista di due importanti appuntamenti all’Arena di Verona, ma un’infezione lo ha costretto a rinunciare. Sui social ha raccontato l’accaduto.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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Un contrattempo arrivato proprio quando l’estate musicale si avvia verso il suo gran finale costringe Tommaso Paradiso a prendersi una pausa. Il cantautore ha infatti comunicato ai suoi follower di non poter partecipare a due eventi ai quali avrebbe dovuto prendere parte nei prossimi giorni, spiegando di essere alle prese con un problema di salute provocato dalla puntura di un pappatacio. Una situazione che lo ha obbligato a rivedere i suoi impegni, nonostante le sue condizioni siano in progressivo miglioramento.

Tommaso Paradiso: la puntura e il Toscana Virus

A raccontare cosa gli è successo è stato lo stesso Tommaso Paradiso attraverso una storia pubblicata sui social, nella quale ha comunicato con ironia una situazione tutt’altro che piacevole: "Una decina di giorni fa un pappatacio ha deciso di pungermi trasmettendomi il Toscana Virus", ha scritto il cantante, spiegando così l’origine del problema.

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La puntura avrebbe provocato il contagio del Virus, un’infezione trasmessa proprio attraverso la puntura dei flebotomi, comunemente conosciuti come pappataci. Tra i disturbi che può provocare ci sono febbre, mal di testa e una sensazione di forte stanchezza, sintomi che possono rendere particolarmente difficile affrontare gli impegni professionali normalmente previsti per un artista.

Saltano due appuntamenti all’Arena di Verona

La conseguenza più immediata è stata quindi la rinuncia a due serate molto attese all’Arena di Verona. Tommaso Paradiso avrebbe dovuto salire sul palco il primo settembre in occasione del Power Hits Estate di RTL 102.5, appuntamento che quest’anno celebra la sua decima edizione e che decreterà il Power Hit dell’estate 2026. Il giorno successivo, invece, sarebbe stato nuovamente protagonista nella stessa suggestiva location per il Radio Zeta Future Hits Live. Due appuntamenti ravvicinati che, viste le condizioni attuali, il cantante non si sente evidentemente ancora in grado di sostenere.

Il cantante in via di guarigione e l’anno importante post Sanremo

Paradiso ha comunque voluto evitare che la sua assenza alimentasse preoccupazioni eccessive tra i fan, chiarendo che la situazione è: "In via di guarigione, ma non ancora al massimo", ha spiegato, lasciando intendere che non si tratta di un allarme.

Il cantautore ha poi concluso il suo messaggio con una promessa rivolta al pubblico: "Ci vediamo prestissimo". Un saluto che lascia quindi pensare a un ritorno sul palco non appena le sue condizioni lo permetteranno. Lo stop arriva al termine di un 2026 particolarmente intenso per Tommaso Paradiso, segnato dalla partecipazione al Festival di Sanremo con I Romantici, mentre il 13 giugno ha sposato Carolina Sansoni a Capalbio, dopo una relazione iniziata nel 2017 e la nascita della figlia Anna nel 2025. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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