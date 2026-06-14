Tommaso Paradiso, matrimonio da sogno con Carolina all'Argentario e tanti ospiti vip: gli spoiler di Caterina Balivo
Tanti volti noti alle nozze in Maremma dell'ex frontman dei TheGiornalisti con la compagna Carolina Sansoni: tutti i dettagli
Uno dei matrimoni più attesi dell’estate ha bloccato il piccolo borgo di Capalbio, all’Argentario, preso d’assalto non solo da amici, parenti e invitati, ma anche da tanti curiosi e fan di Tommaso Paradiso.
Il cantautore romano si è sposato nel pomeriggio di sabato 13 giugno con la compagna a cui è legato da quasi 10 anni, Carolina Sansoni che un anno fa ha dato alla luce la loro piccola Anna.
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Tommaso Paradiso: tutti gli amici vip al suo matrimonio
Il matrimonio dell’ex frontman dei TheGiornalisti ha portato in Maremma un piccolo manipolo di invitati vip: colleghi musicisti, ma anche volti noti del cinema e della tv. Tutti chiamati a raccolta per assistere alle nozze di Tommaso e Carolina. La celebrazione religiosa è avvenuta nella chiesa principale di Capalbio, la Pieve di San Nicola, un gioiellino in stile romanico gotico. A celebrare il matrimonio è stato il parroco del piccolo paese toscano. Nei video condivisi sui social da ospiti e invitati si vede l’uscita dalla chiesa dei novelli sposi in una piazzetta pienissima di gente accorsa a seguire questo matrimonio ad alto tasso di invitati vip.
Dopo la cerimonia la coppia ha festeggiato con gli amici direttamente in riva al mare, sulla bellissima spiaggia di Chiarone dove è stata innalzata una tensostruttura per il party. Una lunga tavolata sulla spiaggia, segna posto a forma di cornetto della fortuna, gadget a tema "I Romantici" ispirati al brano con cui Tommaso Paradiso ha partecipato per la prima volta al Festival di Sanremo, a febbraio 2026, e alla lunga storia d’amore con Carolina Sansoni. A diffondere qualche dettaglio in più della festa è stata Caterina Balivo che ha partecipato al matrimonio insieme al marito, Guido Maria Brera e ha condiviso su Instagram alcuni momenti del ricevimento, tra cui il momento in cui gli sposi si sono messi a cantare insieme all’orchestra e a tutti gli amici e i parenti presenti "Nel blu dipinto di blu". E d’altronde, la musica non poteva che essere grande protagonista dei festeggiamenti a cui si sono uniti diversi colleghi del cantautore romano: da Emma a Jovanotti, da Coez a Dardust a Franco126. Non solo volti noti della musica però: a condividere il grande giorno di Tommaso e Carolina c’erano infatti anche volti noti del mondo del cinema e della tv come l’attore Alessandro Borghi, il conduttore Nicola Savino con la moglie, oltre alla stessa Balivo, solo per citarne alcuni.
Il matrimonio arriva a coronamento di una storia d’amore quasi decennale, quella tra Tommaso Paradiso e Carolina Sansoni, conosciutisi nel 2017 sugli spalti dello stadio Olimpico, in occasione di una partita della Lazio, di cui il cantautore è notoriamente un grande tifoso. La coppia vive sul litorale romano, a Fiumicino, con la figlia Anna e i cani Ugo e Pino ma ha anche una casa all’Argentario, un luogo del cuore per la coppia che lo hanno scelto come magnifica location per diventare marito e moglie.
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