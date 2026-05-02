Tommaso Paradiso, scatto d’ira nel concerto a Napoli: microfono a terra, scuse e pace fatta con ‘O surdato ’nnammurato’ Problemi tecnici durante il live al Palapartenope: il cantante reagisce d’istinto, poi torna la calma con le scuse dal palco e un finale corale insieme al pubblico.

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Serata intensa per Tommaso Paradiso, che durante una delle tappe più attese del suo tour – al Palapartenope di Napoli – ha regalato al pubblico non solo musica ma anche un momento imprevisto che ha fatto rapidamente il giro dei social. Il concerto napoletano di giovedì 30 aprile, infatti, si è trasformato per qualche minuto in un piccolo caso mediatico, a causa di un gesto del cantante romano che ha generato stupore tra i presenti ed è diventato rapidamente virale sul web.

Tommaso Paradiso lancia il microfono durante il concerto: cosa è successo

Nel pieno dello show, qualcosa è andato storto dal punto di vista tecnico: un problema agli auricolari ha reso instabile il controllo del volume, innervosendo l’ex frontman dei Thegiornalisti. La reazione è stata immediata e istintiva, con il microfono scaraventato sul palco davanti a un pubblico sorpreso. Dopo pochi istanti, però, Paradiso ha recuperato la calma e sinceramente dispiaciuto si è rivolto direttamente alla platea per chiarire l’accaduto: "Scusate, si sposta il volume da solo".

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Le scuse sono arrivate in modo spontaneo e il clima si è disteso rapidamente, anche se tra gli spettatori non sono mancati sia applausi di incoraggiamento sia qualche fischio. A chiudere definitivamente l’incidente ci ha pensato la musica: il cantante ha coinvolto tutti in un coro collettivo sulle note di "‘O surdato ‘nnammurato", trasformando la tensione in un momento di musica collettiva tra lui e il pubblico.

Le date del tour 2026 e il ritorno dopo Sanremo

L’episodio arriva nel pieno del ritorno live di Tommaso Paradiso, protagonista del Tour Palasport 2026 che lo ha riportato nei principali palazzetti italiani prima delle date estive. Il percorso segue l’uscita dell’album Casa Paradiso e il rientro sul palco del Festival di Sanremo 2026, dove ha presentato I romantici, classificandosi al decimo posto nonostante i pronostici lo dessero tra i favoriti.

Dopo il doppio appuntamento sold out a Roma il 18 e 19 aprile, il tour ha attraversato diverse città italiane fino a concludere la prima fase indoor proprio a Napoli il 30 aprile.

Le date del tour 2026:

15 aprile – Gorizia

18 e 19 aprile – Roma

22 aprile – Milano

23 aprile – Torino

25 aprile – Bologna

26 aprile – Padova

28 aprile – Firenze

30 aprile – Napoli

A queste date si aggiungono i prossimi eventi estivi di luglio, che porteranno Paradiso in diverse location all’aperto da nord a sud, confermando un 2026 ricco di appuntamenti per i fan.

14 luglio 2026 – Bassano del Grappa – Bassano Music Park

16 luglio 2026 – Pescara – Stadio del Mare

18 luglio 2026 – Catania – Villa Bellini (Sotto il Vulcano Fest)

21 luglio 2026 – Bari – Arena Del Levante

23 luglio 2026 – Salerno – SalernoSounds

25 luglio 2026 – Alghero – Alguer Summer Festival

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