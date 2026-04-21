Tommaso Paradiso, fan in rivolta dopo il concerto per l'assist alla cucina spagnola: “Ci hanno superato anche lì”. Cos’è successo L'ex frontman dei The Giornalisti ha sorpreso una spettatrice con un duetto tenerissimo sul palco. Ma una gag sulla gastronomia iberica ha fatto infuriare i puristi.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

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C’è chi l’ha presa come una battuta innocente, e chi invece non l’ha mandata proprio giù. Durante uno dei suoi ultimi concerti del tour dei palasport, Tommaso Paradiso ha regalato al pubblico un momento di pura spontaneità. Ma le sue parole sulla cucina spagnola, pronunciate dopo il duetto tenero con una fan iberica, hanno finito per scatenare reazioni piccate tra i fan più campanilisti. E subito qualcuno ha evocato la recente disavventura culinaria del cantautore romano. Ecco qui sotto tutti i dettagli.

Tommaso Paradiso, il duetto con la fan e il commento sulla cucina spagnola

Durante l’esecuzione di "Non avere paura", Tommaso Paradiso ha scelto di coinvolgere direttamente una sua ammiratrice spagnola presente in platea, invitandola a salire sul palco. I due si sono seduti di fianco, a gambe incrociate, dando vita a un’atmosfera intima e raccolta che ha commosso il pubblico. Poi hanno cantato insieme, in un momento di spontaneità autentica che è andato subito virale sui social. E al termine del duetto, la fan ne ha approfittato per regalare una bandiera della Spagna al performer.

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Ed è lì che è arrivata la confessione inattesa. Tenendo stretta la bandiera, il cantautore romano ha dichiarato: "Sono un fan della Spagna…miglior posto dove mangiare al mondo? La Spagna. Giuro, ci stanno rompendo il c**o pure sulla cucina". Una frase leggera, detta con il sorriso, ma che non è passata inosservata tra i fan italiani, notoriamente poco inclini ad accettare sfide sul terreno eno-gastronomico.

Il ristorante ‘spagnolo’ di Paradiso

Il dettaglio più curioso è che Tommaso Paradiso, con la Spagna e la sua cucina, aveva già avuto un rapporto (indiretto) in passato. In piena pandemia aveva infatti aperto a Roma, al numero 12 di via Pompeo Magno, il ristorante Tomà, insieme al socio Matteo Santucci. Il locale puntava su un concept moderno, con un menu di tapas (di chiara ispirazione iberica) e piatti della tradizione, accompagnati da una carta dei vini ben curata. Un progetto ambizioso, lanciato in un momento difficilissimo per la ristorazione. L’avventura però si è conclusa nella primavera del 2023, quando il ristorante ha chiuso i battenti.

Le prossime tappe del tour di Tommaso Paradiso

Intanto il tour di Tommaso Paradiso prosegue con un calendario fitto di appuntamenti. Le prossime date nei palasport sono:

22 aprile – Milano , Unipol Forum

, Unipol Forum 23 aprile – Torino , Inalpi Arena

25 aprile – Bologna , Unipol Arena

26 aprile – Padova , Kioene Arena

28 aprile – Firenze , Mandela Forum

30 aprile – Napoli, Palapartenope.

L’avventura live di Paradiso non si esaurirà però con i palasport. In estate, il tour si sposterà infatti all’aperto, con una serie di date nei principali festival italiani:

14 luglio – Bassano del Grappa , Bassano Music Park

, Bassano Music Park 16 luglio – Pescara , Stadio del Mare

18 luglio – Catania , Villa Bellini (Sotto il Vulcano Fest)

21 luglio – Bari, Arena Del Levante (Oversound Music Festival)

23 luglio – Salerno , SalernoSounds

25 luglio – Alghero, Alguer Summer Festival.

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