Tommaso Paradiso da brividi ai Tim Summer Hits, canta ‘I romantici’ con un fan: lei (spiazzata) crolla in lacrime
Momento indimenticabile al TIM Summer Hits di Roma: Tommaso Paradiso scende tra il pubblico durante “I romantici” e fa commuovere una giovane fan.
Una delle scene più emozionanti del TIM Summer Hits 2026 è andata in scena ieri sera, 23 giugno, durante la terza serata della manifestazione musicale ospitata in Piazza del Popolo a Roma. Protagonista Tommaso Paradiso, che nel corso della sua esibizione ha deciso di abbattere ogni distanza con il pubblico. Il cantautore romano, infatti, ha regalato un momento carico di emozione a una giovane fan durante l’esecuzione di "I romantici", trasformando una semplice performance in un ricordo destinato a rimanere impresso nella memoria di tutti i presenti.
Tim Summer Hits 2026, Tommaso Paradiso scende dal palco e canta "I romantici" con una fan
La terza serata del TIM Summer Hits, condotta da Carlo Conti e Andrea Delogu, ha visto alternarsi sul palco alcuni dei nomi più amati della musica italiana. Tra questi anche Tommaso Paradiso, che ha scelto di rendere speciale la sua esibizione con un gesto spontaneo e inaspettato.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Mentre interpretava "I romantici", il brano presentato al Festival di Sanremo che ha segnato una tappa importante della sua carriera solista, l’ex frontman dei Thegiornalisti si è avvicinato alle prime file. Tra i tanti ragazzi presenti sotto il palco, il cantante ha incrociato lo sguardo di una giovane fan e ha deciso di coinvolgerla direttamente nel momento più intenso della canzone. Paradiso le ha preso le mani, ha continuato a cantare guardandola negli occhi e le ha rivolto parole che hanno immediatamente scatenato una forte emozione. Un gesto semplice ma autentico che ha conquistato il pubblico presente in Piazza del Popolo.
L’abbraccio finale e le lacrime che hanno commosso il pubblico
L’atmosfera si è fatta ancora più intensa quando il cantautore ha dedicato simbolicamente il brano alla ragazza, sussurrandole un emozionato "Per te". A quel punto la fan non è riuscita a trattenere le lacrime e si è lasciata andare a un pianto liberatorio, visibilmente sopraffatta dall’emozione. Tommaso Paradiso ha continuato a cantare accarezzandole i capelli e cercando di rassicurarla, fino a concludere il brano con un affettuoso abbraccio che ha strappato applausi e sorrisi a tutto il pubblico. Un momento particolarmente significativo anche per l’artista, reduce dalle nozze con Carolina Sansoni celebrate lo scorso 13 giugno.
Tim Summer Hits 2026, quando va in onda su Rai 1: le date
Proprio questi fuori programma rappresentano spesso il vero valore aggiunto di eventi come il TIM Summer Hits, capaci di trasformare una canzone in un’esperienza personale e irripetibile. La manifestazione si concluderà questa sera, 24 giugno, con l’ultima grande serata in Piazza del Popolo. Sul palco saliranno numerosi artisti, tra cui Fedez, Irama, Francesco Gabbani, Gaia, Anna Tatangelo, Benji & Fede, Ermal Meta, Paola Turci, Orietta Berti e Sal Da Vinci. Per chi non potrà assistere dal vivo, gli appuntamenti televisivi sono già fissati su Rai 1: le serate saranno trasmesse il 24 e il 31 luglio, mentre il 7 agosto andrà in onda uno speciale "Best Of" con i momenti più emozionanti dell’edizione 2026.
Potrebbe interessarti anche
Tim Summer Hits 2026, cast stellare su Rai 1: oltre 80 artisti sul palco da Emma a Sal Da Vinci. E Achille Lauro annuncia una sorpresa
Tim Summer Hits, il cast è da record: più di 80 artisti pronti a infiammare l’estate...
Tim Summer Hits, show al debutto e sorpresa di Angelina Mango (con Mengoni). E Malgioglio annuncia: “Mi sono sposato”
Nella prima serata della nuova edizione dell’evento musicale condotto da Carlo Conti...
Carlo Conti svela il futuro di Tale e Quale Show durante i Tim Summer Hits: l'annuncio ufficiale su Elettra Lamborghini. Cosa farà
Dopo una stagione televisiva senza soste, la cantante emiliana si prepara a una nuov...
Angelina Mango e Marco Mengoni si prendono l'estate con Canto d'amore, ma saltano Battiti Live e Tim Summer Hits: perché
Dalla hit virale alla sparizione dai grandi palchi estivi: il caso Angelina Mango–Ma...
Power Hits Estate 2026: standing ovation per Annalisa e Achille Lauro lascia a bocca aperta coi droni. Cosa è successo (e chi vince)
Lo show sul Centrale del Foro Italico ha regalato emozioni e una carrellata di canzo...
Tommaso Paradiso, matrimonio da sogno con Carolina all'Argentario e tanti ospiti vip: gli spoiler di Caterina Balivo
Tanti volti noti alle nozze in Maremma dell'ex frontman dei TheGiornalisti con la co...
Battiti Live 2026, riparte il Sanremo dell’estate targato Ilary Blasi: cast completo e cosa vedremo
Lo show di Canale 5 verrà registrato a breve, poi la messa in onda da inizio luglio....
The Traitors 2 perde Andrea Delogu ma 'vince' un'amata attrice di Mare Fuori: chi ci sarà e chi ha detto di no ad Alessia Marcuzzi
Il reality Prime Video torna con nuovi concorrenti: tra indiscrezioni e rifiuti ecce...