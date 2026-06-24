Tommaso Paradiso da brividi ai Tim Summer Hits, canta ‘I romantici’ con un fan: lei (spiazzata) crolla in lacrime Momento indimenticabile al TIM Summer Hits di Roma: Tommaso Paradiso scende tra il pubblico durante “I romantici” e fa commuovere una giovane fan.

Virginia Destefano Social Media Manager & Copywriter Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

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Una delle scene più emozionanti del TIM Summer Hits 2026 è andata in scena ieri sera, 23 giugno, durante la terza serata della manifestazione musicale ospitata in Piazza del Popolo a Roma. Protagonista Tommaso Paradiso, che nel corso della sua esibizione ha deciso di abbattere ogni distanza con il pubblico. Il cantautore romano, infatti, ha regalato un momento carico di emozione a una giovane fan durante l’esecuzione di "I romantici", trasformando una semplice performance in un ricordo destinato a rimanere impresso nella memoria di tutti i presenti.

Tim Summer Hits 2026, Tommaso Paradiso scende dal palco e canta "I romantici" con una fan

La terza serata del TIM Summer Hits, condotta da Carlo Conti e Andrea Delogu, ha visto alternarsi sul palco alcuni dei nomi più amati della musica italiana. Tra questi anche Tommaso Paradiso, che ha scelto di rendere speciale la sua esibizione con un gesto spontaneo e inaspettato.

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Mentre interpretava "I romantici", il brano presentato al Festival di Sanremo che ha segnato una tappa importante della sua carriera solista, l’ex frontman dei Thegiornalisti si è avvicinato alle prime file. Tra i tanti ragazzi presenti sotto il palco, il cantante ha incrociato lo sguardo di una giovane fan e ha deciso di coinvolgerla direttamente nel momento più intenso della canzone. Paradiso le ha preso le mani, ha continuato a cantare guardandola negli occhi e le ha rivolto parole che hanno immediatamente scatenato una forte emozione. Un gesto semplice ma autentico che ha conquistato il pubblico presente in Piazza del Popolo.

L’abbraccio finale e le lacrime che hanno commosso il pubblico

L’atmosfera si è fatta ancora più intensa quando il cantautore ha dedicato simbolicamente il brano alla ragazza, sussurrandole un emozionato "Per te". A quel punto la fan non è riuscita a trattenere le lacrime e si è lasciata andare a un pianto liberatorio, visibilmente sopraffatta dall’emozione. Tommaso Paradiso ha continuato a cantare accarezzandole i capelli e cercando di rassicurarla, fino a concludere il brano con un affettuoso abbraccio che ha strappato applausi e sorrisi a tutto il pubblico. Un momento particolarmente significativo anche per l’artista, reduce dalle nozze con Carolina Sansoni celebrate lo scorso 13 giugno.

Tim Summer Hits 2026, quando va in onda su Rai 1: le date

Proprio questi fuori programma rappresentano spesso il vero valore aggiunto di eventi come il TIM Summer Hits, capaci di trasformare una canzone in un’esperienza personale e irripetibile. La manifestazione si concluderà questa sera, 24 giugno, con l’ultima grande serata in Piazza del Popolo. Sul palco saliranno numerosi artisti, tra cui Fedez, Irama, Francesco Gabbani, Gaia, Anna Tatangelo, Benji & Fede, Ermal Meta, Paola Turci, Orietta Berti e Sal Da Vinci. Per chi non potrà assistere dal vivo, gli appuntamenti televisivi sono già fissati su Rai 1: le serate saranno trasmesse il 24 e il 31 luglio, mentre il 7 agosto andrà in onda uno speciale "Best Of" con i momenti più emozionanti dell’edizione 2026.

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