Tommaso Paradiso, esordio ‘col botto’ dopo Sanremo: il riscatto (grazie ai palasport) e il debutto del tour estivo Il cantautore, ex frontman dei The Giornalisti, ha riaccolto il suo pubblico con due live da record a Roma. Ora lo attende un tour de force che culminerà in estate.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

IPA

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Sanremo non è andato come i fan speravano. Ma il brano "I romantici", che Tommaso Paradiso ha presentato sul palco del suo primo Festival, ha comunque spopolato in radio fin dal primo passaggio. E a ridare ulteriore slancio all’artista romano, adesso, ci hanno pensato le ultime due date del tour nei palazzetti, andate sold out il 18 e 19 aprile a Roma. Ora per l’ex frontman dei The Giornalisti si prepara un tour de force, tra appuntamenti indoor imperdibili e un’estate tutta da vivere nei grandi festival all’aperto. Ecco qui sotto tutti i dettagli da conoscere.

Tommaso Paradiso, la ‘rivincita’ nei palasport dopo Sanremo

Al 76° Festival di Sanremo, Tommaso Paradiso aveva esordito in gara per la prima volta con "I romantici", canzone che sin dall’uscita è diventata una delle più suonate in radio. Le aspettative erano alte, forse troppo, e la decima posizione finale aveva lasciato l’amaro in bocca a molti fan del cantautore. Ma il palco live è un’altra storia, e Paradiso lo sa bene: ed è proprio nella dimensione dei concerti che il cantautore sa esprimere il meglio di sé, con una band solida e un rapporto diretto con il pubblico che pochi artisti italiani possono vantare.

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Così Tommaso ha ripreso il filo del discorso, partendo da due date sold out al Palazzo dello Sport di Roma, il 18 e 19 aprile scorsi. Una conferma importante, che è preludio al bagno di folla pronto ad accogliere l’artista nelle prossime date del tour nei palasport. Ecco le tappe in arrivo:

22 aprile – Milano , Unipol Forum

, Unipol Forum 23 aprile – Torino , Inalpi Arena

25 aprile – Bologna , Unipol Arena

26 aprile – Padova , Kioene Arena

28 aprile – Firenze , Mandela Forum

30 aprile – Napoli, Palapartenope.

Sul palco, insieme a Tommaso Paradiso, una band di tutto rispetto, guidata da Matteo Cantaluppi alla direzione musicale e alle tastiere, con Silvia Ottanà al basso, Angelo Trabace al pianoforte, Gianmarco Dottori alla chitarra acustica, Nicola Pomponi e Marco Antonio Musella alle chitarre elettriche, Daniel Fasano alla batteria e Roberta Montanari e Alice Barbara Tombola ai cori.

Il tour estivo di Tommaso Paradiso

Il percorso live di Tommaso Paradiso non si fermerà con la fine dei palasport. In estate, infatti, il tour 2026 si sposterà all’aperto, con una serie di date nei festival più importanti d’Italia:

14 luglio – Bassano del Grappa , Bassano Music Park

, Bassano Music Park 16 luglio – Pescara , Stadio del Mare

18 luglio – Catania , Villa Bellini (Sotto il Vulcano Fest)

21 luglio – Bari , Arena Del Levante (Oversound Music Festival)

23 luglio – Salerno , SalernoSounds

25 luglio – Alghero, Alguer Summer Festival.

I biglietti per tutte le date sono disponibili su livenation.it/tommasoparadiso.

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