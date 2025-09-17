Tommaso Labate, chi è la moglie Valeria Bilello e perché è famosa
Attrice di professione, fa coppia fissa da anni con il giornalista e insieme sono i genitori della piccola Linda.
Tutto pronto su Rete 4 per il debutto di Tommaso Labate e il suo Realpolitik. Stasera, mercoledì 17 settembre alle 21.30, il giornalista torna in Tv con un nuovo programma di approfondimento, dedicato "A capire la realtà", come ha specificato proprio lui in un’intervista a Tgcom24.
"Negli ultimi anni politica e informazione si sono reciprocamente contagiate sul tema della brevità e dell’eccessivo ritmo, ma noi adesso viviamo dei tempi in cui ritmo brevità non sono utili per descrivere questa frase. – ha spiegato Labate – Faremo delle analisi molto approfondite con protagonisti e analisti autorevoli. L’obiettivo minimo? Lasciare al telespettatore una competenza maggiore. Sarà un programma d’approfondimento per capire la realtà".
Un ritorno sul piccolo schermo dopo l’esperienza su La7 con la trasmissione In Onda e Fuori Onda, e un modo per farsi conoscere ancora di più dal grande pubblico. Molto si sa, infatti sulla sua professione, meno sulla sua vita privata che condivide da anni con l’attrice Valeria Bilello. Scopriamo di più su di lei.
Valeria Bilello, chi è la moglie di Tommaso Labate e che lavoro fa
Valeria Bilello e Tommaso Labate fanno coppia fissa da un po’. Impossibile, però, sapere altri dettagli sulla loro relazione dato che i due custodiscono gelosamente la loro vita privata. Sappiamo che nel 2024 sono diventati genitori della loro primogenita, la piccola Linda, unica informazione che hanno condiviso sui social, insieme agli scatti in compagnia della bambina in momenti di vita quotidiana familiare.
Bilello è nata a Sciacca, in provincia di Agrigento, il 2 maggio 1982, e ha esordito in Tv a 18 anni su MTV, al timone di programmi come Hitlist Italia, Web Chart, Dancefloor Chart e MTV on the beach. Nel 2005, e per i 5 anni consecutivi, condusse All Music, per poi passare a Mediaset con Nonsolomoda. La sua carriera di attrice, invece, ha inizio con la pellicola di Pupi Avati ‘Il papà di Giovanna’. Da allora la abbiamo vista in tantissime produzioni: Ultimo – L’Occhio del falco, Il clan dei camorristi, Squadra Mobile e Curon.
Ma anche in Happy Family del Premio Oscar Gabriele Salvatores, Il giorno in più di Massimo Venier, Ti amo troppo per dirtelo di Marco Ponti e infine Come non detto di Ivan Silvestrini. Tra i suoi ultimi lavori da ricordare pure la serie Netflix Sense8 creata da Lana e Lilly Wachowski, il film Tv Digitare il codice segreto, regia di Fabrizio Costa e Finché notte non ci separi, diretto da Riccardo Antonaroli.
