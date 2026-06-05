Tomba profanata di Pamela Genini, lo scontro in TV. La madre accusa l’ex fidanzato Francesco Dolci: “Non sei tu la vittima” Una Smirnova, mamma della giovane modella uccisa lo scorso ottobre dal compagno Gianluca Soncin, si è scagliata anche contro l’ex ragazzo della figlia

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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La rabbia di una madre. Ieri giovedì 4 giugno 2026, infatti, a Quarto Grado è andato in scena il confronto tra Una Smirnova, mamma di Pamela Genini, e l’ex fidanzato della figlia Francesco Dolci. La tomba della giovane modella uccisa lo scorso ottobre dal compagno Gianluca Soncin è stata profanata e Dolci ha parlato di un presunto complotto ai suoi danni. La madre di Pamela è sbottata accusando Dolci di avere portato avanti una narrazione distorta, definendosi ‘vittima’ in una storia in cui a perdere la vita è stata solo la figlia. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.

Tomba di Pamela Genini profanata: il ruolo di Francesco Dolci e le parole della madre

Il caso è scoppiato lo scorso 23 marzo, quando la tomba di Pamela Genini – la giovane di 29 anni uccisa nell’ottobre 2025 dal compagno Gianluca Soncin – è stata profanata nel cimitero di Strozza, in provincia di Bergamo. Gli operai, incaricati di trasferire il feretro in una cappella di famiglia, hanno scoperto che la lapide era stata manomessa e che la salma era stata decapitata, la testa della modella scomparsa. Le indagini si sono concentrate rapidamente su Francesco Dolci, ex fidanzato della vittima. L’uomo, imprenditore edile, è attualmente indagato per vilipendio di cadavere e furto. Dal canto suo, Dolci si è sempre dichiarato innocente, definendo le accuse contro di lui "una bufala" e sostenendo di aver subito minacce e atti intimidatori, arrivando a ipotizzare di essere vittima di un complotto per incastrarlo. La madre di Pamela, Una Smirnova, ha espresso pubblicamente tutto il suo dolore e la sua rabbia contro Dolci, accusandolo di essersi approfittato della figlia anche dopo la morte, di aver raccontato numerose bugie e di aver cercato di infangare la memoria della giovane.

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Il confronto in tv a Quarto Grado: le accuse di Una Smirnova

Nella puntata speciale di Quarto Grado condotta da Gianluigi Nuzzi e andata in onda ieri giovedì 4 giugno 2026 in prima serata su Rete 4 Una Smirnova e Francesco Dolci si sono confrontati direttamente per la prima volta. Lo ‘scontro’ in tv è stato ovviamente accesissimo e la madre di Pamela Genini si è scagliato contro l’ex fidanzato della figlia, attaccandolo prima per avere ‘sfruttato’ lo stalking di cui era vittima la modella ("Non l’hai aiutata, te ne sei approfittato per isolarla ancora di più") e poi per essersi difeso dalle accuse in merito alla vicenda della profanazione della tomba: "Da sette mesi vai in televisione dicendo che sei una vittima di questa storia. La vittima è Pamela, non tu, e anche noi siamo vittime".

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