Tomb Raider, Sophie Turner esplosiva su Prime Video: svelata la sua essenza combattiva nell'attesissima serie
Sono ufficialmente iniziate le riprese della serie che vede la bella Sophie Turner nei panni dell’incredibile Lara Croft: svelate le prime foto dal set.
Giornata speciale per i tanti fan dell’universo di Tomb Raider, perché proprio oggi Prime Video e Amazon MGM Studios hanno svelato la prima immagine ufficiale della nuova serieTomb Raider, con Sophie Turner nei panni della leggendaria Lara Croft. Il progetto, ispirato all’iconica saga di videogiochi che ha segnato intere generazioni di appassionati, punta a riportare sullo schermo le avventure dell’archeologa-avventuriera più famosa al mondo in una veste completamente nuova. Con l’attrice britannica protagonista e un cast stellare affiancato da un team creativo di alto profilo, questa non potrà che essere una delle serie tv più seguite del prossimo anno: scopriamo di più.
Tomb Raider, la prima immagine ufficiale della nuova serie
La prima immagine ufficiale di Sophie Turner nei panni di Lara Croft è stata diffusa proprio oggi da Amazon Prime Video per celebrare l’inizio delle riprese della serie. Nell’immagine l’attrice appare con un look che rende omaggio alle radici classiche del personaggio: outfit pratico da avventuriera, capello raccolto e occhiali da sole. Una foto che inevitabilmente suggerisce la volontà di questa nuova serie di rimanere fedele allo spirito delle avventure originali, pur reinterpretandole per un pubblico televisivo contemporaneo.
Le riprese della serie sono dunque ufficialmente iniziate e, sebbene i dettagli della trama siano ancora mantenuti sotto stretto riserbo, le dichiarazioni rilasciate dal cast e dai produttori fanno ipotizzare un viaggio avventuroso, fisico e psicologico, con Lara Croft al centro di una storia che racconterà sia le sue radici da eroina-archeologa che nuove sfide inedite e imperdibili.
Serie Tomb Raider, Sophie Turner e il cast stellare
La nuova serie Tomb Raider sarà dunque un adattamento ambizioso del celebre franchise, con tutta la troupe impegnata nell’obiettivo di portare sullo schermo non solo le sequenze d’azione e le avventure intense tipiche del mondo di Lara Croft, ma anche una profonda caratterizzazione dei personaggi e una narrazione che possa sorprendere tanto i fan di lunga data quanto i nuovi spettatori.
Accanto a Sophie Turner, che segue le orme di attrici come Angelina Jolie e Alicia Vikander nel ruolo di Lara Croft, troviamo un cast ricco che alza indubbiamente le aspettative: Sigourney Weaver interpreterà la misteriosa Evelyn Wallis; Jason Isaacs sarà Atlas DeMornay, lo zio di Lara; mentre Martin Bobb-Semple, Jack Bannon, John Heffernan, Bill Paterson, Paterson Joseph, Sasha Luss, Juliette Motamed, Celia Imrie e August Wittgenstein completeranno il gruppo che darà vita a questo nuovo successo seriale.
Al momento non c’è ancora una data di uscita ufficiale confermata da Prime Video ma, considerando che le riprese sono appena iniziate, è molto improbabile che la serie possa arrivare in streaming sulla piattaforma verso la fine dell’anno o addirittura nel corso del 2027.
