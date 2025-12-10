Tomb Raider, un'icona del cinema si unisce al cast della serie Amazon Prime Video e rilancia il mito di Lara Croft Sigourney Weaver in trattative per affiancare Sophie Turner nella serie Prime Video: un duo inaspettato per reinventare l’eredità di Lara Croft in chiave audace

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Come in molti sapranno già da un po’, Amazon Prime Video realizzerà una nuova serie live-action su Tomb Raider e, a tal proposito, abbiamo una notizia interessante per voi. Stando a un’ultima indiscrezione, lo show potrebbe accogliere nel suo cast una delle attrice più affermate e famose del cinema internazionale: Sigourney Weaver, la quale potrebbe affiancare Sophie Turner (scelta per interpretare Lara Croft). Vediamo insieme tutti i dettagli.

Tomb Raider, Sigourney Weaver in trattativa per entrare nel cast della serie live-action

La serie Tomb Raider di Prime Video, ispirata ai celebri videogiochi con protagonista Lara Croft, potrebbe accogliere l’iconica Sigourney Weaver nel cast. Secondo Deadline, l’attrice sarebbe in trattative per unirsi al progetto che avrà Sophie Turner nel ruolo di Lara. Lo show sarà scritto e prodotto da Phoebe Waller-Bridge, che sarà anche co-showrunner insieme a Chad Hodge, mentre Jonathan Van Tulleken dirigerà alcuni episodi e sarà produttore esecutivo. Le riprese dovrebbero partire, invece, il 19 gennaio. Turner, nota per Il Trono di Spade, ha recentemente mostrato la sua preparazione fisica per interpretare l’iconica avventuriera. Weaver, attualmente al cinema con Avatar: Fuoco e Cenere, è vicina a chiudere l’accordo con Amazon MGM Studios. Lara Croft è recentemente tornata anche in versione animata con Tomb Raider: La leggenda di Lara Croft, disponibile su Netflix, la cui seconda e ultima stagione arriverà in streaming sulla piattaforma l’11 dicembre.

Parlando della serie, Waller-Bridge ha dichiarato: "C’è spazio per fare qualcosa di davvero rischioso. E se posso fare qualcosa di rischioso ed eccitante con Tomb Raider ho dalla mia un pubblico di persone che ama Lara e si spera continuerà ad amarla. È una posizione molto insolita in cui trovarsi, è il vecchio cavallo di Troia".

Cosa sappiamo sulla nuova serie Tomb Raider

La notizia sulla possibile partecipazione dell’attrice arriva mentre il cast della nuova serie Tomb Raider per Prime Video inizia a definirsi: a dicembre è stato annunciato anche Martin Bobb-Semple. Il progetto è in sviluppo dal 2023 e ha ottenuto il via libera alla produzione nel 2024, quando Turner è stata confermata come protagonista. Secondo le prime anticipazioni, questa versione potrebbe inaugurare un nuovo universo narrativo condiviso, con l’intenzione di sviluppare anche film collegati. Per Prime Video rappresenta un rilancio del franchise dopo i precedenti adattamenti cinematografici con Angelina Jolie e Alicia Vikander, il cui sequel è stato cancellato per la scadenza dei diritti in mano a MGM.

Tomb Raider, un franchise che piace

Da sempre, Tomb Raider è un franchise che ha conquistato e conquista ancora milioni e milioni di persone. Nato negli anni ’90 (prettamente per Playstation), ha ritrovato popolarità negli anni 2010 grazie a un reboot più realistico e narrativo. Oggi l’IP appartiene a Embracer Group, che sta riorganizzando le sue strutture e prevede di collocare il brand in Middle-earth Enterprises tramite Fellowship Entertainment, come parte di una strategia per valorizzare le sue IP più forti.

