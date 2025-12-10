Tomb Raider, un'icona del cinema si unisce al cast della serie Amazon Prime Video e rilancia il mito di Lara Croft
Sigourney Weaver in trattative per affiancare Sophie Turner nella serie Prime Video: un duo inaspettato per reinventare l’eredità di Lara Croft in chiave audace
Come in molti sapranno già da un po’, Amazon Prime Video realizzerà una nuova serie live-action su Tomb Raider e, a tal proposito, abbiamo una notizia interessante per voi. Stando a un’ultima indiscrezione, lo show potrebbe accogliere nel suo cast una delle attrice più affermate e famose del cinema internazionale: Sigourney Weaver, la quale potrebbe affiancare Sophie Turner (scelta per interpretare Lara Croft). Vediamo insieme tutti i dettagli.
Tomb Raider, Sigourney Weaver in trattativa per entrare nel cast della serie live-action
La serie Tomb Raider di Prime Video, ispirata ai celebri videogiochi con protagonista Lara Croft, potrebbe accogliere l’iconica Sigourney Weaver nel cast. Secondo Deadline, l’attrice sarebbe in trattative per unirsi al progetto che avrà Sophie Turner nel ruolo di Lara. Lo show sarà scritto e prodotto da Phoebe Waller-Bridge, che sarà anche co-showrunner insieme a Chad Hodge, mentre Jonathan Van Tulleken dirigerà alcuni episodi e sarà produttore esecutivo. Le riprese dovrebbero partire, invece, il 19 gennaio. Turner, nota per Il Trono di Spade, ha recentemente mostrato la sua preparazione fisica per interpretare l’iconica avventuriera. Weaver, attualmente al cinema con Avatar: Fuoco e Cenere, è vicina a chiudere l’accordo con Amazon MGM Studios. Lara Croft è recentemente tornata anche in versione animata con Tomb Raider: La leggenda di Lara Croft, disponibile su Netflix, la cui seconda e ultima stagione arriverà in streaming sulla piattaforma l’11 dicembre.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Parlando della serie, Waller-Bridge ha dichiarato: "C’è spazio per fare qualcosa di davvero rischioso. E se posso fare qualcosa di rischioso ed eccitante con Tomb Raider ho dalla mia un pubblico di persone che ama Lara e si spera continuerà ad amarla. È una posizione molto insolita in cui trovarsi, è il vecchio cavallo di Troia".
Cosa sappiamo sulla nuova serie Tomb Raider
La notizia sulla possibile partecipazione dell’attrice arriva mentre il cast della nuova serie Tomb Raider per Prime Video inizia a definirsi: a dicembre è stato annunciato anche Martin Bobb-Semple. Il progetto è in sviluppo dal 2023 e ha ottenuto il via libera alla produzione nel 2024, quando Turner è stata confermata come protagonista. Secondo le prime anticipazioni, questa versione potrebbe inaugurare un nuovo universo narrativo condiviso, con l’intenzione di sviluppare anche film collegati. Per Prime Video rappresenta un rilancio del franchise dopo i precedenti adattamenti cinematografici con Angelina Jolie e Alicia Vikander, il cui sequel è stato cancellato per la scadenza dei diritti in mano a MGM.
Tomb Raider, un franchise che piace
Da sempre, Tomb Raider è un franchise che ha conquistato e conquista ancora milioni e milioni di persone. Nato negli anni ’90 (prettamente per Playstation), ha ritrovato popolarità negli anni 2010 grazie a un reboot più realistico e narrativo. Oggi l’IP appartiene a Embracer Group, che sta riorganizzando le sue strutture e prevede di collocare il brand in Middle-earth Enterprises tramite Fellowship Entertainment, come parte di una strategia per valorizzare le sue IP più forti.
Potrebbe interessarti anche
Dopo The Last of Us, c'è una novità incredibile che farà impazzire tutti gli amanti dei videogiochi
L'amatissimo videogioco, Far Cry, diventa serie tv grazie a FX: ogni stagione esplor...
Crash Bandicoot: l'icona PlayStation arriva su Netflix con la serie tv da urlo
L'iconico Crash Bandicoot prepara il suo salto più bello e folle: Netflix realizzerà...
Avatar 3 - Fuoco e cenere, le recensioni della critica lasciano senza parole: ecco perché
Cominciano ad arrivare le prime reazioni dei critici sul nuovo capitolo della saga d...
Amazon riaccende lo Stargate: nuova serie epica in arrivo su Prime Video
Stargate ritorna su Prime Video: Martin Gero e il team originale riportano il celebr...
Creed avrà una serie spin-off: la figlia di Adonis (Amara) rivoluzionerà tutto il franchise
Amara Creed diventa protagonista del primo spin-off targato Amazon: la giovane prome...
Amazon Prime Video, Nicolas Cage più cupo che mai: la serie evento che infiammerà il 2026
Prime Video accende l’hype per il 2026 con i primi poster di Spider-Noir: Nicolas Ca...
Affari tuoi, Alessandro attacca: "Io non sto dormendo", ma il Dottore lo frega nel finale
Nella puntata del 3 dicembre Alessandro e la moglie Lara cominciano benissimo ma sba...
La serie più vista di Amazon Prime Video diventa un videogioco: vendetta e caos in VR prima della stagione finale
I supereroi di The Boys diventano protagonisti di un videogioco VR: humor nero, viol...