È morto Tom Kane, l’iconico doppiatore di personaggi di Star Wars, Le Superchicche e Archer: le cause della morte Tom Kane, storica voce di Yoda in Star Wars e de Le Superchicche, è morto a 64 anni: l’annuncio della famiglia e le cause della scomparsa. Fan in lutto.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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La vita sa essere spesso spietata e questa, è cosa nota. Non è bastato il dispiacere di pochi giorni fa per la scomparsa di Michael Pennington, a questo, aggiungiamo anche un’altra spiacevolissima notizia: Tom Kane è morto. Il mitico doppiatore di Yoda in Star Wars: The Clone Wars, de Le Superchicche e Archer, ci ha lasciati lunedì all’età di 64 anni. La morte di Kane è stata resa nota su Facebook dalla sua agenzia, Galactic Productions, attraverso un comunicato. Di seguito tutti i dettagli e le cause del decesso.

Addio a Tom Kane: le cause della morte e il comunicato di Galactic Productions

Tom Kane, storico doppiatore di personaggi come Yoda in Star Wars: The Clone Wars e il Professor Utonium in Le Superchicche, è morto a 64 anni in un ospedale di Kansas City a causa di complicazioni dovute a un ictus. Nel 2020, stando a quanto riportato da Variety, aveva subito un grave ictus che gli aveva compromesso la capacità di parlare. A dare la notizia, la sua agenzia, Galactic Productions, con un comunicato: "Oggi diciamo addio a Tom Kane, un doppiatore leggendario il cui lavoro ha plasmato l’infanzia e l’immaginazione di milioni di persone in tutto il mondo. Dalle sue indimenticabili interpretazioni in ‘Star Wars’ alle innumerevoli serie animate, documentari e videogiochi, Tom ha portato saggezza, forza, umorismo e cuore in ogni ruolo che ha interpretato. La sua voce è entrata a far parte delle nostre vite, dei nostri ricordi e delle storie che portiamo con noi."

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Il comunicato ha ricordato Tom Kane non solo per la sua carriera, ma anche per il suo ruolo di marito e padre devoto di una famiglia: "Ma al di là della sua incredibile carriera, era un uomo straordinario. Tom era un marito e padre devoto che, insieme alla moglie, ha costruito una famiglia amorevole con nove figli: tre biologici e sei accolti tramite adozione e affido. Questa compassione e generosità lo hanno definito tanto quanto il suo straordinario talento." Il comunicato si conclude così: "Sebbene la sua voce ora taccia, i personaggi, le storie e l’amore che ha donato al mondo vivranno per sempre. Riposa in pace, Tom Kane. Grazie di tutto. Che la Forza sia sempre con te."

Tom Kane, la carriera dell’attore: voce memorabile di Yoda in Star Wars e non solo

Kane, ritiratosi nel 2021, ha iniziato la sua carriera di doppiatore nei primi anni ’90, lavorando in diverse serie animate come The Legend of Prince Valiant, Iron Man, The Incredible Hulk, Team Knight Rider e The Angry Beavers. È noto soprattutto per i suoi ruoli nell’universo di Star Wars, dove ha doppiato personaggi come C-3PO, vari ufficiali imperiali e soprattutto Yoda, interpretato per la prima volta nel videogioco Star Wars – Yoda’s Challenge (1999) e poi ripreso in altri videogiochi e in Star Wars: Clone Wars. Nato Thomas Kane Roberts il 15 aprile 1962 a Overland Park, Kansas, è stato uno dei doppiatori più prolifici della sua generazione.

Oltre a Star Wars, ha lavorato in serie come Foster’s Home for Imaginary Friends, Kim Possible e The Wild Thornberrys, e ha doppiato anche personaggi Marvel come Magneto e Ultron. Tra i suoi lavori più recenti figurano il videogioco Harry Potter: Magic Awakened e la serie YouTube Presidents Discord Server (2023).

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