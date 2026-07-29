Ragno innamorato: Tom e Zendaya più uniti che mai, ma alle altre coppie nate con Spider-Man non è andata ugualmente bene In origine erano Tobey Maguire e Kirsten Dunst e Andrew Garfield ed Emma Stone, ma per nessuna delle due coppie la storia è durata molto

Roberto Ciucci Giornalista Instagram

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"Li presi da parte entrambi, separatamente e dissi loro: cercate di non farlo, evitate di innamorarvi nella vita reale se potete". Fu questo l’avviso di Amy Pascal, allora produttrice di Spider-Man: Homecoming, nel 2016 ai due ventenni Tom Holland e Zendaya. Lei era una giovanissima ex stellina di Disney al primo vero ruolo in un grande film. Lui aveva già vestito la tuta di spandex dell’Arrampicamuri e si preparava a diventare protagonista assoluto di una delle saghe Marvel più amate dai fan. E tra i due iniziava inevitabilmente a germogliare un sentimento che li ha portati a essere, a distanza di dieci anni, una delle coppie più unite e riservate dello star system, nonché una delle più amate dai fan. Ma le parole di Pascal non arrivavano a caso, perchè tutte le coppie nate in precedenza sui set di Spider-Man non sono mai durate tanto…

Tom e Zendaya dolci e innamorato, ma per le altre "Spider-coppie"

In principio furono Tobey Maguire e Kirsten Dunst, rispettivamente Spider-Man e Mary-Jane nei tre film diretti da Sam Raimi; poi Andrew Garfield ed Emma Stone, Arrampicamuri e Gwen Stacy nella dilogia di Marc Webb. Coppie nate sul set e traslate anche nella vita vera, ma che purtroppo non hanno avuto vita lunga. I primi due si sono frequentati brevemente tra 2001 e 2002, proprio in concomitanza dell’uscita del primo film sull’Uomo-Ragno. I secondi, invece, hanno avuto una relazione ben più duratura, rimasta in piedi dal 2010 al 2015, quando è terminata per mutua decisione (tra i due esiste ancora un forte rapporto di amicizia). Era naturale, quindi, che Amy Pascal si preoccupasse per i due giovani interpreti, dato il rischio che rimanessero anche scottati e potessero compromettere la chimica di scena, così fondamentale per Peter e la sua MJ.

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Una preoccupazione, davanti alla prova del tempo, evidentemente infondata. La relazione tra Tom Holland e Zendaya procede a gonfie vele, per quanto viene fatto vedere all’esterno. I due sono infatti molto riservati e raramente si lasciano andare a effusioni in pubblico. Se non addirittura non si fanno proprio vedere assieme, in quanto spesso partecipano separatamente ai vari eventi di presentazione dei film dell’uno o dell’altra. Per non deviare l’attenzione dell’evento su di loro, diceva Tom in un’intervista.

Un amore molto privato

Il primo bacio sul set tra Peter ed MJ nel nuovo corso dell’MCU arriva in occasione di Spider-Man: Far From Home (2019), ma non è dato sapere se ce ne fosse già stato un altro, a porte chiuse, tra Tom e Zendaya. Il primo rubato dai paparazzi risale solamente al 2021, quando i due si stanno frequentando ufficiosamente da almeno un paio d’anni. Il 15 dicembre 2021, per la premiere di Spider-Man: No Way Home, Zendaya condivide un post affettuoso dedicato a Tom, un carosello di immagini in cui se ne scorge una d’archivio con Holland vestito da Spider-Man da bambino. "Il mio Spider-Man, sono così orgogliosa di te", ha scritto Zendaya nella didascalia. "Alcune cose non cambiano mai, e per fortuna è così".

Nel 2023 sul dito dell’attrice arriva un anello con le iniziali di lui e due anni dopo ecco anche quello di fidanzamento. Ma per le nozze bisognerà aspettare ancora un po’, a quanto sembra. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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