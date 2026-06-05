Odissea, Tom Holland ‘tradisce’ Christopher Nolan: la gaffe che ha spaccato il web in due L'attore accusato di aver anticipato la conclusione del film di Nolan scatena il dibattito: per molti è impossibile "rovinare" un'epopea che esiste da anni.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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È bastata un’intervista per GQ a scatenare l’ennesima bufera intorno a Tom Holland. L’attore britannico, noto per la sua lingua sciolta anche quando sarebbe meglio tacere, si ritrova accusato di aver rivelato il finale di Odissea, il nuovo attesissimo film di Christopher Nolan previsto nelle sale il 16 luglio 2026. Un’accusa che, a prima vista, lascia senza parole: stiamo parlando di uno dei poemi epici più antichi della letteratura mondiale. Eppure, sul web è bastato pochissimo per scatenare il caos. Vediamo insieme cos’è successo.

Tom Holland accusato di aver spoilerato il finale di Odissea di Nolan: il web insorge

Tom Holland è finito nuovamente al centro delle polemiche per la sua fama di "spoileratore seriale", costruita durante la promozione dei film Marvel, tanto che gli studios arrivarono persino a fornirgli pagine false di copione per evitare fughe di notizie. Questa volta, però, l’accusa riguarda Odissea, il nuovo film di Christopher Nolan in cui interpreta Telemaco. Durante un’intervista per GQ insieme a Matt Damon e Robert Pattinson, Holland avrebbe descritto una scena che si trova negli ultimi minuti del film, in uscita il 16 luglio 2026. Alcuni utenti sui social lo hanno quindi accusato di aver rivelato il finale della pellicola. La vicenda ha acceso un dibattito online: molti ritengono assurdo parlare di spoiler per una storia conosciuta da oltre duemila anni, mentre altri sostengono che Nolan potrebbe aver introdotto elementi originali rispetto al poema di Omero e che l’attore potrebbe aver anticipato proprio una di queste novità.

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Odissea è uno dei film più attesi dell’anno, girato interamente in IMAX con un budget di circa 250 milioni di dollari. Nel cast figurano anche Matt Damon, Anne Hathaway, Lupita Nyong’o, Zendaya, Elliot Page, Jon Bernthal e Robert Pattinson.

Tom Holland e il suo passato da ‘spoileratore’

Nel marzo 2026, durante la promozione di Spider-Man: Brand New Day, Zendaya ha raccontato ad AlloCiné che Tom Holland le ha più volte involontariamente anticipato dettagli dei film degli Avengers, spinto dall’entusiasmo per i progetti a cui partecipava. Le sue parole hanno riportato alla ribalta la fama dell’attore come "re degli spoiler", alimentata negli anni da diverse indiscrezioni rivelate accidentalmente, tra cui informazioni sulla trilogia di Spider-Man e su Avengers: Infinity War.

La vicenda fa sorridere soprattutto perché Holland ha recentemente dichiarato di aver ormai imparato a mantenere i segreti, assicurando di aver superato la sua fase da spoileratore. Tuttavia, il racconto di Zendaya suggerisce che questa reputazione, costruita fin dagli inizi nel MCU, continua a seguirlo ancora oggi.

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