"Quella scelta sta avendo un effetto catastrofico sulla sua vita": Tom Holland svela la solitudine del suo Spider-Man in Brand New Day L'attore londinese si è raccontato in una lunghissima intervista in attesa dell'uscita al cinema del suo quarto film nei panni dell'Arrampicamuri

Roberto Ciucci Giornalista Instagram

Facebook Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

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Il 29 luglio 2026 esce al cinema Spider-Man: Brand New Day, nuovo impegno per Tom Holland dopo aver vestito i panni di Telemaco in Odissea di Christopher Nolan. L’attore londinese ritrova la compagna di vita Zendaya, che nella trasposizione dell’epica omerica interpreta la dea Atena, e Jon Bernthal, a sua volta Menelao nel film già campione d’incassi a pochissimi giorni dalla sua uscita nelle sale. Il film, distribuito da Eagle Pictures, è stato presentato nel corso di una conferenza stampa internazionale su Zoom alla quale ha preso parte il cast composto, oltre che dal trio già menzionato, da Sadie Sink, Jacob Batalon, il regista Destin Daniel Cretton e i produttori Amy Pascal e Kevin Feige.

Tom Holland non ha dubbi su Brand New Day: "Credo sia il miglior Spider-Man che abbiamo realizzato"

"Sono orgoglioso di questo film. Credo sia il miglior Spider-Man che abbiamo realizzato", dice Tom Holland, che attribuisce gran parte del merito al regista, Destin Daniel Cretton. "Destin ha fatto un lavoro straordinario. Siamo stati fortunati ad averlo come capitano della nostra nave. Il film stava andando in cento direzioni diverse e lui è riuscito a riportarlo a un’unica idea". Brand New Day promette di andare molto in profondità per quanto riguarda il personaggio di Peter Parker. "[Peter] sta vivendo qualcosa di unico nel cinema dei supereroi. È il momento in cui un ragazzo trova la propria identità e diventa adulto. Ha fatto il sacrificio definitivo per proteggere MJ, Ned e il resto del mondo, ma quella scelta sta avendo un effetto catastrofico sulla sua vita personale e perfino sulla sua salute", ha detto infatti Holland.

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Secondo Holland il film racconta soprattutto i rischi della solitudine. "Incontriamo Peter nel capitolo più buio della sua vita. Quello che amo di più di questa storia è che è un monito sui pericoli di vivere senza una comunità e senza amici. Nel film precedente aveva imparato che chiedere aiuto è un atto di coraggio, ma ora sta ignorando quel consiglio".

The Punisher arriva finalmente al cinema: quando esce Spider-Man Brand New Day?

Fra le novità più attese del film c’è l’arrivo sul grande schermo di Frank Castle, alias The Punisher, interpretato da Jon Bernthal. Il rapporto tra lui e Peter nasce come uno scontro, per poi evolversi in una collaborazione. "Peter pensa di dover vivere come Frank. La differenza è che Peter quella strada la sta scegliendo, mentre Frank non ha mai avuto una scelta. Gli hanno portato via la famiglia e vive quella che lui stesso considera una condanna a morte". Tom ha anche voluto sottolineare quanto abbia apprezzato lavorare con Jon: "Jon e io ci conosciamo da anni e credo che molta della chimica fra Spider-Man e Frank Castle nasca proprio da quel rapporto. Improvvisare con lui è sempre un piacere. Jon e Jacob [Batalon] sono due dei migliori improvvisatori che conosca. Ridevamo continuamente e per fortuna io avevo la maschera, perché spesso scoppiavo a ridere durante le riprese".

L’altra grande novità è il ritorno di Bruce Banner, a cui Peter si rivolge per tentare di risolvere il problema che lo sta portando a mutare. "Spider-Man e Hulk sono una delle coppie più iconiche dei fumetti. È stato fantastico portarli finalmente insieme sul grande schermo", ha detto. Parlando invece dei nuovi compagni di viaggio, Holland si sofferma su Sadie Sink, la Max di Stranger Things, nel ruolo più misterioso del film. "Aveva un compito complicato, entrare in un film enorme e in una famiglia già consolidata, e invece si è integrata perfettamente. È stata professionale, ha offerto un’interpretazione meravigliosa e ha portato nel film emozione e cuore", ha chiosato. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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