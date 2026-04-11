Tom Holland sconvolto da Odissea: l'incredibile ammissione sul film e il retroscena su Matt Damon
Tom Holland si è sbilanciato su Odissea, il nuovo film di Christopher Nolan, annunciando di non aver mai visto un film così e svelando retroscena su Matt Damon
Quest’anno il grande cinema punta tutto su Odissea, l’ultima fatica di Christopher Nolan che, a dire di molti, è il suo progetto più folle e ambizioso di sempre. La storia riprende il mito di Ulisse, interpretato da un Matt Damon che veste i panni del re di Itaca nel suo brutale viaggio di ritorno verso casa. Dopo dieci anni di guerra a Troia, Ulisse dovrà sfidare dèi capricciosi e mostri leggendari pur di riabbracciare sua moglie Penelope (Anne Hathaway) e suo figlio Telemaco (Tom Holland).
Odissea di Nolan, con Matt Damon, sarà "un film mai visto prima": le rivelazioni di Tom Holland
Proprio Tom Holland, durante un’intervista a GQ, non ha usato mezzi termini per definire il film "un capolavoro assoluto". L’attore ha spiegato che è "qualcosa di mai visto prima" e che, guardandolo, si è chiesto più volte come Nolan sia riuscito a girare certe scene. Un dubbio legittimo, visto che il regista è famoso per preferire i trucchi dal vivo alla solita computer grafica.
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Holland ha poi parlato del rapporto con Matt Damon, dicendo che lavorare con lui è stato un sogno: "È esattamente la persona fantastica che mi aspettavo", ha spiegato, descrivendolo poi come un grande professionista, sempre sorridente sul set e d’aiuto per tutti. "Per noi è stato un leader. Questo è stato un film molto impegnativo e nessuno ha lavorato più duramente di Matt", ha ammesso ancora Holland, che ha infine rivelato di aver ricevuto da Damon un consiglio molto importante che, tuttavia, non vuole rivelare.
Quando esce Odissea al cinema
Oltre a Damon, Holland e Hathaway, l’eccezionale cast di Odissea comprende anche nomi come Charlize Theron, Jon Bernthal, Robert Pattinson, Mia Goth, Zendaya, Elliot Page, John Leguizamo, Samantha Morton, Ryan Hurst, Logan Marshall-Green, Lupita Nyong’o, Josh Stewart, Benny Safdie, Corey Hawkins ed Elyes Gabel. Il film uscirà nelle sale il 17 luglio, che sarà un mese importante per Holland, dato che il 31 luglio uscirà anche Spider-Man: Brand New Day.
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