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“Ho paura di essere dimenticato”: Tom Holland svela il suo timore più grande, ma Zendaya lo gela. Poi distrugge il mito della tuta di Spider-Man

L'attore presenta Spider-Man: Brand New Day e confessa la paura che lo inquieta. Zendaya replica con una visione opposta, poi spunta il retroscena sul costume.

Melania Fiata

Melania Fiata

Giornalista

Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

C’è chi teme di essere dimenticato e chi, invece, ci trova quasi conforto. Nel nuovo film Marvel, Spider-Man: Brand New Day, al cinema dal 29 luglio 2026, Tom Holland riprende il volo da dove l’aveva lasciato in No Way Home: un Peter Parker che nessuno riconosce più. Ma stavolta il confine tra finzione e realtà si assottiglia: in una recente intervista all’Adnkronos, l’attore ha lasciato trapelare un pensiero che lo accompagna da tempo. Una vulnerabilità che la compagna Zendaya, con la solita ironia disarmante, ha smontato in poche parole.

Tom Holland svela un timore che lo perseguita, ma Zendaya lo spiazza

Brand New Day, il nuovo film di Spider-Man con Tom Holland, riparte dal finale di No Way Home, in cui Peter Parker si ritrova solo dopo che il mondo ha dimenticato la sua identità. Nel nuovo capitolo, il supereroe continua a combattere il crimine in una realtà che non lo riconosce più, mentre lui conserva il ricordo di tutti. Intervistato da Adnkronos, Tom Holland ha riflettuto sul tema dell’oblio: "Credo di avere un po’ di paura di essere dimenticato. Sarebbe una pessima giornata in ufficio se tutti si svegliassero e non sapessero più chi sono. La mia professione si basa anche su questo. Ma spero che non accada e che continuando a fare questi film e a farli bene questo rischio resti lontano". Di opinione opposta Zendaya, che ha dichiarato: "Trovo quasi rassicurante sapere che un giorno nessuno si ricorderà più di te. Soprattutto con internet. Penso ai video imbarazzanti di quando ero adolescente: potete tranquillamente dimenticarli, davvero. Dimenticateli quando volete".

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Durante la tappa romana del tour promozionale, Holland ha anche parlato degli eroi della vita quotidiana: "Credo che i veri eroi della vita quotidiana siano le persone altruiste, quelle che fanno qualcosa per gli altri senza aspettarsi ringraziamenti o alcun tipo di ricompensa. Penso agli infermieri, agli insegnanti, ai caregiver, a chi svolge i lavori più difficili senza farlo per gratitudine, ma perché ama le persone e ama aiutare". Zendaya ha invece reso omaggio agli insegnanti: "Gli eroi della vita di tutti i giorni? Direi gli insegnanti. I miei genitori lo sono entrambi. Mia madre insegnava in quinta elementare nella mia città natale, Oakland, in California. È un lavoro sottopagato e poco riconosciuto, e so quanta dedizione mettesse nei suoi studenti. I giovani sono il futuro, i bambini vanno protetti. Per questo dico che loro sono i miei eroi".

Tom Holland e il dettaglio ‘sgradevole’ sulla tuta di Spider-Man: "Puzza"

Holland ha infine raccontato con ironia un aspetto poco glamour del costume di Spider-Man: "La cosa peggiore di indossarlo è l’odore. Non ho intenzione di nasconderlo. Passo mezza giornata saltando su e giù, poi puzza". L’attore ha inoltre scherzato sulle differenze con i costumi indossati in passato da Tobey Maguire e Andrew Garfield, spiegando che nel quarto film, finalmente, "ho potuto comodamente andare in bagno".

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