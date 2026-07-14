Tom Holland 'contro’ Tom Holland: il curioso incontro che manda in tilt Google e crea un caos degno di Spider-Man Un incontro fuori dal comune ha riunito i due Tom Holland: la star Marvel e l’autore britannico hanno scherzato sulla fama e sul loro nome condiviso.Im

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Immaginate di condividere nome e cognome con una delle star più famose del pianeta. Lo sa bene Tom Holland, storico britannico di fama, che ha finalmente incontrato il suo omonimo Marvel face to face. L’occasione è il podcast The Rest Is History, dedicato all’Odissea di Omero, non a caso al centro del nuovo film di Christopher Nolan. Tra battute, un meme di Spider-Man ricreato in studio e una confessione che ha strappato più di una risata, i due hanno dato vita a un incontro tutt’altro che ordinario. Di seguito, i dettagli.

Tom Holland chiede scusa al suo omonimo: battute e risate all’incontro

La sua fama è nota non solo per essere un giovane attore di talento, ma anche (e forse, soprattutto) per essere uno spoilerone di prima categoria, tra gaffe e momenti esilaranti. Ma stavolta, Tom Holland, famoso per il ruolo di Spider-Man nel Marvel Cinematic Universe, ha incontrato il suo omonimo Tom Holland, storico e scrittore inglese esperto di storia classica e medievale. L’occasione è stata una puntata del podcast "The Rest Is History", durante la quale i due hanno parlato di "Odissea", il film di Christopher Nolan tratto dal poema epico di Omero, in uscita al cinema dal 16 luglio 2026. L’incontro ha dato spazio anche a una divertente parentesi sull’omonimia. I due hanno scherzato già all’inizio della puntata, giocando sulla confusione legata al nome condiviso e ricreando il celebre meme di Spider-Man. Quando il conduttore ha definito l’attore "il vero Tom Holland", lui ha risposto: "Non il vero Tom Holland. L’altro Tom Holland". Lo storico ha poi ironizzato sul fatto che la popolarità dell’attore avrebbe reso più complicate le ricerche online sul suo lavoro: "So qual è il mio posto. E se fossi quel tipo di persona che si cerca regolarmente su Google, beh, avresti distrutto la mia capacità di farlo". L’attore ha replicato chiedendo scusa: "Mi dispiace, Tom. Io non mi cerco su Google, quindi va benissimo così".

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I due avevano partecipato entrambi alla première londinese di "Odissea" pochi giorni prima, senza però incontrarsi. Durante il podcast hanno anche discusso del film e della sfida affrontata da Nolan nel portare sul grande schermo un’opera così complessa. Tom Holland, interprete di Telemaco, ha commentato: "Per chiunque conosca l’Odissea… trasformarla in un film sembra un’impresa titanica, perché è un’opera talmente vasta. Ma la capacità di Chris di raccontare quella storia in 130 pagine, mantenendo intatto il cuore e l’anima che la rendono così avvincente, emozionante e attuale, credo sia davvero un’impresa straordinaria".

Tom Holland, presto al cinema con Odissea

Come tutti sappiamo, presto rivedremo Holland non solo nei panni di Spider-Man in Brand New Day ma anche in Odissea, accanto alla moglie Zendaya e a un cast ricco di stelle. Tra queste anche Robert Pattinson, Charlize Theron, Anne Hathaway e Matt Damon. Insomma, l’attesa è davvero alta e l’appuntamento è per il 16 luglio 2026 al cinema. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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