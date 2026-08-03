Tom Holland, dalla dislessia ai problemi con l'alcol: la rivincita della star che ha conquistato Hollywood Dal riscatto dopo le difficoltà personali al successo di Spider-Man: Tom Holland guarda al futuro con nuovi progetti tra il biopic su Fred Astaire e le sfide lontane dall'universo Marvel

Massimo Santalucia Content Editor Nato una domenica del 1989, scrivo di sport, TV, musica e cultura. Sto lavorando al mio primo romanzo.

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Da giovane promessa del West End a volto di uno dei supereroi più amati del cinema, Tom Holland ha costruito in pochi anni una carriera capace di portarlo dai palcoscenici londinesi ai vertici del box office internazionale. Oggi, a trent’anni, l’attore britannico si trova davanti a una nuova fase del suo percorso professionale: dopo aver conquistato il pubblico nei panni di Spider-Man e aver consolidato il suo nome con grandi produzioni cinematografiche, Holland guarda al futuro con una serie di progetti che potrebbero mostrare ancora una volta la sua versatilità. Tra biopic, thriller e film d’azione, la prossima sfida è quella di dimostrare di poter andare oltre il costume dell’Uomo Ragno.

Tom Holland e Il successo di Spider-Man: la consacrazione

Per Tom Holland, il ruolo di Peter Parker ha rappresentato la svolta definitiva. Scelto nel 2016 dopo provini che hanno coinvolto oltre 1500 giovani attori, è diventato il volto della nuova generazione di Spider-Man, conquistando il pubblico con un’interpretazione capace di unire l’energia del supereroe alle fragilità di un adolescente. La consacrazione è arrivata con la trilogia composta da Spider-Man: Homecoming, Spider-Man: Far From Home e Spider-Man: No Way Home, che nel 2021 ha confermato Holland tra le star più popolari di Hollywood. L’attore ha però cercato di andare oltre l’universo Marvel, cimentandosi in ruoli diversi come quelli di Cherry e Uncharted.

Il suo percorso è iniziato molto prima della fama: la danza lo ha portato ancora bambino nel cast di Billy Elliot the Musical nel West End, mentre a 13 anni ha debuttato al cinema con The Impossible di Juan Antonio Bayona, accanto a Naomi Watts ed Ewan McGregor. Un percorso non privo di difficoltà, segnato dalla diagnosi di dislessia e ADHD a sette anni, ma che non gli ha impedito di costruire una carriera internazionale. Oggi Holland è pronto a una nuova fase professionale, con l’obiettivo di mettersi alla prova anche lontano da Spider-Man.

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Tom Holland e i nuovi progetti: da Fred Astaire a John Grisham

Tra i progetti più attesi c’è il biopic su Fred Astaire, diretto da Paul King e ispirato all’autobiografia del leggendario ballerino e attore. Un ruolo particolarmente significativo per Holland, che proprio nella danza ha mosso i primi passi e che avrà così l’occasione di mostrare un lato diverso della propria versatilità. Tra gli altri impegni ci sono The Partner, legal thriller diretto da Jason Bateman e tratto dal romanzo di John Grisham, e American Speed, insieme ad Austin Butler, sulla storia dei fratelli Whittington, piloti automobilistici coinvolti negli anni Ottanta in una vicenda criminale tra riciclaggio, evasione fiscale e traffico di droga. Holland è inoltre impegnato con la sua casa di produzione, la Billy17, e nel 2024 ha lanciato Bero, una linea di birre analcoliche legata anche alla sua esperienza personale con l’alcol, un problema che ha raccontato di aver superato quattro anni fa. Dal biopic di una leggenda della danza al legal thriller, fino al cinema d’azione, i nuovi progetti mostrano la volontà di Holland di costruire una carriera sempre più ampia e di dimostrare di poter essere molto più del volto di Peter Parker.

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