Tom Holland ci ricasca e questa volta non c’entra Spider-Man, la gaffe sul matrimonio con Zendaya non lascia dubbi: la frase ‘incriminata’ La star di Spider-Man affronta il caso delle foto fake con Zendaya e si lascia sfuggire una frase che per molti vale come la conferma definitiva del matrimonio.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Ma quanto è difficile, per Tom Holland, avere la bocca chiusa senza fare danni? Da anni sappiamo che l’attore di Spider-Man non è proprio un buon custode di segreti, e questa è cosa nota anche a registi, colleghi e alla sua dolce metà, Zendaya. Di recente, infatti, si sarebbe lasciato sfuggire un ‘piccolo’ segreto che riguarda proprio anche l’attrice e compagna di vita: una cosa che lei ha cercato di mantenere privata ma che Holland, involontariamente, avrebbe confermato. Pare proprio che quei rumor sul loro matrimonio siano veri e che i due si sarebbero effettivamente sposati. Ma vediamo cos’ha detto nello specifico l’attore e perché suona come conferma per molti.

Tom Holland e Zendaya si sono sposati: l’attore conferma (involontariamente) l’indiscrezione

Le voci su un possibile matrimonio tra Tom Holland e Zendaya si fanno sempre più insistenti e, secondo molti fan, una conferma sarebbe arrivata proprio dall’attore britannico. I rumors sulle nozze si sono intensificati all’inizio del 2026, quando lo stylist di Zendaya, Law Roach, ha dichiarato: "Il matrimonio c’è già stato, ve lo siete perso". A rafforzare i sospetti hanno contribuito anche le apparizioni dell’attrice con un anello all’anulare sinistro e le continue domande sulla sua vita sentimentale, alle quali ha sempre evitato di rispondere apertamente. La svolta sarebbe arrivata durante un’intervista di Tom Holland a Esquire UK. Parlando delle immagini generate con l’intelligenza artificiale che ritraevano lui e Zendaya all’altare, l’attore ha raccontato che persino sua nonna lo aveva contattato dopo averle viste. Alla domanda se avesse dovuto chiarire la situazione anche con altri familiari, Holland ha risposto: "No, perché erano tutti presenti. È tutto ciò che otterrete su questo argomento".

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Nella stessa intervista, l’attore ha parlato del legame che lo unisce a Zendaya: "Il nostro lavoro può portare a situazioni molto stressanti ed è davvero bello avere una relazione che sia un punto fermo, qualcosa che resista nel tempo. Possiamo sostenerci a vicenda in modi che solo noi possiamo capire, perché solo noi sappiamo davvero cosa significa vivere questa vita". Ha poi concluso: "Per me ho trovato la mia persona. È la mia migliore amica e sono più felice che mai quando sono con lei. Non mi sono mai sentito così sostenuto e al sicuro, mai. Punto".

Tom Holland e Zendaya, un amore nato sul set di Spider-Man

I due si sono conosciuti nel 2016 sul set di Spider-Man: Homecoming e, dopo anni di amicizia e indiscrezioni, nel 2021 la loro relazione è diventata ufficiale durante il periodo di uscita di Spider-Man: No Way Home. Da allora hanno sempre mantenuto grande riservatezza sulla loro vita privata.

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