"E' già tutto delineato": Tom Holland sul suo addio a Spider-Man e svela chi potrebbe raccogliere l'eredità L'attore conferma che la Marvel ha già pianificato l'addio di Spider-Man: il passaggio di testimone è in sviluppo e solo un nome resta l'ipotesi più concreta..ì

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

CONDIVIDI

Il futuro dell’Uomo Ragno nel Marvel Cinematic Universe è già scritto, almeno nelle intenzioni di chi lo interpreta da un decennio. Mentre Spider-Man: Brand New Day conquista le sale confermando il ritorno del personaggio nel MCU, Tom Holland ha svelato un retroscena che pochi si aspettavano: esiste un piano dettagliato per il suo addio a Peter Parker, elaborato fin dai tempi di No Way Home. Un passaggio di testimone che potrebbe intrecciarsi con il destino di Miles Morales, mentre Sony punta a costruire una nuova trilogia e Kevin Feige guarda già al 2042. Vediamo tutti i dettagli.

Tom Holland e l’addio a Spider-Man: il piano della Marvel

Tom Holland ha confermato che esiste già un piano per il futuro del suo Spider-Man, compreso il momento dell’addio al personaggio e il passaggio di testimone. Pur essendo atteso nei prossimi film del Marvel Cinematic Universe, l’attore ha rivelato che il progetto è in fase di sviluppo da tempo. "Oh sì, c’è un piano ben preciso su cui stiamo lavorando, direi, da quando abbiamo finito di girare Spider-Man: No Way Home", ha dichiarato durante il podcast Happy Sad Confused. "È già tutto delineato, cambierà sicuramente nel corso del tempo magari ma ho una visione molto chiara per il passaggio di testimone e penso che sia davvero emozionante. So che è emozionante quando ci incontriamo e ne parliamo, ma è la cosa che desidero di più fare con questo personaggio."

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Le dichiarazioni arrivano mentre Sony continua a lavorare a una nuova trilogia di Spider-Man, che potrebbe includere anche Spider-Man 5 e Spider-Man 6. Quest’ultimo potrebbe rappresentare il capitolo conclusivo per il Peter Parker interpretato da Holland, lasciando spazio a un nuovo protagonista. Nonostante ciò, l’attore ha ribadito a The Hollywood Reporter di voler continuare a vestire i panni dell’Uomo Ragno il più a lungo possibile: "Lo farò finché me lo faranno fare. Quindi, se questo film andrà bene, vedremo come andare avanti".

Miles Morales nel Marvel Cinematic Universe?

Già in passato si è parlato del possibile addio di Tom Holland al personaggio di Spider-Man e, tra le ipotesi spunta un possibile passaggio di Miles Morales nel Marvel Cinematic Universe. È noto, in particolare, per essere il secondo Spider-Man ed è un giovane di origini afroamericane e portoricane che eredita il ruolo dell’Uomo Ragno dopo la morte di Peter Parker nell’universo alternativo Ultimate. Cosa accadrà, quindi? Vedremo davvero l’entrata di Miles Morale nel MCU? Non ci resta che attendere. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

Potrebbe interessarti anche