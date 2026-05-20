Tom Hanks ritrova 'il suo Wilson' di Cast Away, dopo 25 anni arriva la reunion allo stadio: la scena che ha commosso (e fatto ridere) tutti Durante il match tra Yankees e Mets al Citi Field, la mascotte dei Mets ha reso omaggio al film del 2000 con una sorpresa che ha emozionato la star premio Oscar.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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La nostalgia quando assale sa fare male. Lo ha capito bene anche Tom Hanks che, di recente, è stato protagonista di un gesto che ha mosso le emozioni di milioni di persone. Mentre sabato sera era sugli spalti del Citi Field di New York per godersi una partita di baseball tra i Mets e gli Yankees, un qualcosa lo ha fatto tornare con la mente a 25 anni prima, precisamente nel film Cast Away, dove ha ‘ritrovato il suo Wilson’. Un reunion del tutto inaspettata ma che ha fatto commuovere e ridere i presenti. Vediamo nello specifico cos’è successo.

Tom Hanks, la reunion con il ‘Wilson’ di Cast Away: il gesto sorprendente dell’attore

Durante la partita Yankees-Mets di sabato sera, Tom Hanks è stato protagonista di un momento esilarante: la mascotte dei Mets, Mr. Met, lo ha sorpreso sugli spalti del Citi Field travestita da Wilson, il celebre pallone di Cast Away. L’attore ha reagito con entusiasmo, gridando il nome del personaggio tra le risate del pubblico. Una sorta di reunion avvenuta dopo tanto tempo e che ha rallegrato tutti. Appassionato di baseball da sempre, Hanks seguiva già questo sport da bambino, quando si guadagnava qualche soldo vendendo snack e bibite alle partite dell’Oakland Athletics. Oggi è un habitué delle tribune dei Los Angeles Dodgers, dove ama annotare i punteggi a mano.

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Il legame con questo sport tocca anche la sua filmografia: nel 1992 interpretò Jimmy Dugan in Ragazze vincenti, un ex campione alcolista che si ritrova a guidare una squadra femminile durante la Seconda Guerra Mondiale, passando dall’iniziale scetticismo verso le sue giocatrici a una ritrovata stima nei loro confronti.

Cast Away, trama e cast dell’indimenticabile film con Tom Hanks

Per chi non lo conoscesse o non lo ricorda, in questo paragrafo vi raccontiamo la trama del film Cast Away, di Robert Zemeckis. Chuck Noland è un dirigente della FedEx che, durante un volo di lavoro, precipita nel Pacifico e si ritrova unico sopravvissuto su un’isola deserta. Qui deve imparare a sopravvivere da solo e affronta una lunga solitudine, alleviata solo dal pallone "Wilson" e da un pacco mai aperto con un simbolo di speranza. Dopo quattro anni, costruisce una zattera per fuggire e tornare alla civiltà, affrontando un viaggio estremamente difficile. Nel frattempo, la sua fidanzata Kelly lo crede morto e ricostruisce la propria vita. Nel cast, oltre a Tom Hanks, vi sono anche questi attori:

Helen Hunt

Aaron Rapke

Michael Forest

Nan Martin

Dennis Letts

John Duerler

Joe Conley

Yelena Papovic

Semion Sudarikov

Dmitri S. Boudrine

Jennifer Choe

Tommy Cresswell

Anne Bellamy

Skye McKenzie

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