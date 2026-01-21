Dopo anni, Tom Ford torna con il film Cry To Heaven: dove incontrarlo in Italia con Colin Firth e Nicholas Hoult Dopo 10 anni, Tom Ford dirige Cry To Heaven, tra le strade di Roma e le sale di Caserta si aggira il cast stellare e, tra gli attori, anche una nota cantante.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Dopo dieci anni di silenzio cinematografico, Tom Ford è tornato dietro la macchina da presa e lo ha fatto in grande stile. L’Italia sarà protagonista del suo progetto: le strade di Roma e di Caserta ospitano le riprese di Cry To Heaven, il suo nuovo film tratto dal romanzo di Anne Rice. Cosa vuol dire questo? Che una valanga di star è nel nostro Paese e tra queste c’è anche una cantante famosissima. Di seguito, tutti i dettagli.

Cry To Heaven, Tom Ford sbarca in Italia per le riprese del suo nuovo film

Un po’ era mancato e adesso, in molti, saranno felici di rivederlo. Tom Ford torna finalmente al cinema con un nuovo film di cui è il regista e il cui titolo è Cry To Heaven. Le riprese sono iniziate il 19 gennaio 2026 (quindi, due giorni fa) a Roma, con set anche a Caserta. L’incredibile cast, vede anche la partecipazione di una cantante amatissima, Adele, che debutta così sul grande schermo. Tratto dal romanzo Un Grido Fino Al Cielo, di Anne Rice, il film prevede nove settimane di riprese a Roma e una a Caserta, coinvolgendo 180 professionisti della troupe. Ma cosa sappiamo sulla trama di questa pellicola? A quanto pare, è ambientato nell’Italia del Settecento, e racconta la storia di Tonio, giovane nobile veneziano drogato, rapito e castrato a quindici anni, e del suo insegnante Guido, che ha perso la voce a causa di una malattia. Insieme lottano per vivere e amare, affrontando sofferenze e vendetta. Il cast comprende i seguenti attori:

Nicholas Hoult

Aaron Taylor-Johnson

Colin Firth

Paul Bettany

Mark Strong

Ciarán Hinds

Thandiwe Newton

Hunter Schafer

Lux Pascal

Adele

Dopo A Single Man e Animali Notturni, Ford ha deciso di lasciare la moda per concentrarsi sul cinema e ha autofinanziato il film per realizzarlo alle sue condizioni, con possibile debutto alla Mostra del Cinema di Venezia.

Il debutto alla regia di Tom Ford

Dopo 14 anni di permanenza all’interno della maison Gucci, Tom Ford lascia il gruppo per burnout e nel 2005 fonda il brand Tom Ford, che diventa rapidamente un punto di riferimento per celebrità e personalità pubbliche. Contemporaneamente alla moda, Ford si afferma anche come regista e debutta con il film A Single Man (2009), seguito poi da Animali Notturni (2016), entrambi premiati. Negli ultimi anni si impegna sui temi della sostenibilità. Nel 2022 vende il suo marchio a Estée Lauder; dal 2023 la maison è guidata da Haider Ackermann. Nonostante l’attuale volontà di volersi dedicare solo al cinema, Tom Ford, resta una figura centrale della creatività contemporanea, capace di unire moda, cinema e imprenditoria.

