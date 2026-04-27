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Tom Cruise torna a 'volare' con il film che lo ha reso celebre in tutto il mondo: quando e come vedere Top Gun in una versione mai vista prima

La saga di Top Gun torna al cinema in una versione rinnovata ed emozionante per festeggiare il 40esimo compleanno del primo film

Anna Montesano

Anna Montesano

Web Editor

Web editor appassionata di cinema e TV, dopo la laurea in Lettere Moderne mi specializzo in Editoria e Giornalismo e trasformo la passione per la scrittura in un lavoro.

La saga di Top Gun con Tom Cruise torna al cinema in una versione rinnovata

Per festeggiare i 40 anni dall’uscita del leggendario Top Gun, la Paramount Pictures ha deciso di riportare Tom Cruise sul grande schermo. A partire dal 13 maggio, e per una sola settimana, il film che ha fatto sognare intere generazioni tornerà nei cinema di tutta Italia (e non solo).

Tom Cruise torna al cinema con la saga di Top Gun in versione inedita

La vera novità è tecnologica. Per la prima volta, il primo capitolo della saga sarà proiettato con le tecnologie più avanzate di oggi, come IMAX, 4DX e Dolby Cinema. In pratica, la visione del film del 1986 sarà non solo più nitida ma anche caratterizzata da un coinvolgimento sonoro incredibile ed inedito. Ma non è tutto perché l’evento è doppio: insieme al film originale, i cinema proietteranno anche Top Gun: Maverick, il kolossal che ha sbancato il botteghino nel 2022. Sarà dunque l’occasione perfetta per una maratona indimenticabile: potrete vedere (o rivedere) i due film uno dopo l’altro nella stessa giornata.

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Ricordiamo che in Top Gun: Maverick, dopo oltre trent’anni di servizio come uno dei migliori aviatori della Marina, Pete "Maverick" Mitchell (Tom Cruise) è ancora un coraggioso pilota collaudatore che spinge i limiti del volo, evitando la promozione che lo costringerebbe a rimanere a terra. Quando si ritrova ad addestrare un distaccamento di piloti diplomati a Top Gun per una missione speciale come nessun altro pilota vivente ha mai visto, Maverick incontra il tenente Bradley Bradshaw (Miles Teller), nome in codice: "Rooster", figlio del suo defunto amico e ufficiale addetto al radar, il tenente Nick Bradshaw, detto "Goose".

Come acquistare i biglietti per l’evento

I biglietti saranno in vendita dal 21 aprile sul sito ufficiale topgunmovie.com, sulle app dei cinema o direttamente alle casse. Il 13 maggio sarà inoltre una giornata speciale, perché nei cinema che partecipano all’iniziativa, i fan potranno ricevere in regalo un poster da collezione in edizione limitata (fino a esaurimento scorte).

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