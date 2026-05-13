Tom Cruise nei cinema con un doppio appuntamento imperdibile, al "top" della sua carriera A quarant’anni dal debutto del primo storico capitolo, le sale del circuito UCI ripropongono i due Top Gun con un appuntamento speciale

Marco Lucio Papaleo Content Editor Linkedin

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A quarant’anni dall’uscita del cult cinematografico che ha trasformato Tom Cruise in un’icona globale e ha ridefinito il genere dei blockbuster d’azione, la saga di Top Gun torna a esaltare il pubblico del grande schermo. UCI Cinemas ha annunciato una programmazione speciale che coinvolgerà le sale di tutta Italia, offrendo agli spettatori la possibilità di rivedere i due capitoli della serie in condizioni tecniche d’eccellenza. Per l’occasione, il circuito cinematografico ha previsto anche un’iniziativa commerciale dedicata: nelle giornate di proiezione sarà possibile acquistare presso le casse un menù speciale che include un bucket di popcorn esclusivo brandizzato Top Gun.

Il ritorno dell’originale in 4K

Il primo appuntamento è fissato per le giornate di oggi, mercoledì 13 maggio, e giovedì 14 maggio. In queste date verrà proiettato il film originale del 1986 in una versione restaurata in 4K. La pellicola, diretta da Tony Scott, viene riproposta con una definizione d’immagine che punta a esaltare le celebri sequenze di combattimento aereo che hanno fatto la storia del cinema. Gli spettatori potranno riascoltare i brani della colonna sonora vincitrice del premio Oscar, tra cui spiccano tracce iconiche come "Danger Zone" di Kenny Loggins e "Take My Breath Away" dei Berlin. Il cast, oltre a un giovane Tom Cruise nei panni di Pete "Maverick" Mitchell, vede protagonisti Kelly McGillis, Val Kilmer nel ruolo di Iceman, Anthony Edwards (Goose) e Meg Ryan.

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La seconda parte dell’evento si svolgerà lunedì 18 e martedì 19 maggio, quando le sale ospiteranno le proiezioni di Top Gun: Maverick. Il sequel, diretto da Joseph Kosinski e uscito originariamente nel 2022, ha incassato 1,5 miliardi di dollari al box office mondiale, diventando uno dei maggiori successi commerciali della storia recente. Per questo ritorno in sala, UCI Cinemas ha scelto di sfruttare i formati premium IMAX e i-Sense, tecnologie che offrono schermi di dimensioni superiori e sistemi audio potenziati, fondamentali per restituire la complessità delle riprese aeree effettuate con attori reali a bordo dei caccia. Nel cast, accanto a Cruise, figurano Miles Teller nel ruolo di Bradley "Rooster" Bradshaw e Jennifer Connelly.

Dalla Guerra Fredda all’era dei droni

Le due pellicole permettono di osservare l’evoluzione tecnologica e narrativa della Marina americana. Se il film del 1986 metteva al centro la formazione d’élite alla scuola Top Gun e la rivalità tra piloti nel contesto della Guerra Fredda, il sequel sposta l’attenzione sull’avvento dei droni e sulla necessità dell’istinto umano in un mondo sempre più automatizzato. In Top Gun: Maverick, il protagonista Pete Mitchell (noto come Maverick) si trova a pilotare un F/A-18 Super Hornet, affrontando sessioni di "dogfight" (combattimento ravvicinato tra caccia) e confrontandosi con i fantasmi del suo passato, in particolare nel rapporto con il figlio del suo storico compagno di volo Goose. Questa retrospettiva offre dunque l’occasione di confrontare quarant’anni di evoluzione del cinema d’azione attraverso l’evoluzione di una saga unica nel suo genere, con protagonista uno degli attori simbolo del cinema americano moderno.

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