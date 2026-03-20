Tom Cruise, nostalgia Collateral: potrebbe rivestire i panni di un villain e i fan impazziscono per il rumor
A vent’anni dal suo iconico villain in Collateral, potrebbe esserci una possibile svolta nella carriera dell’attore, con il film Miami Vice, di Kosinski.
C’è una notizia che riguarda Tom Cruise e che, anche se è solo un rumor, sta facendo impazzire il web. Di cosa si tratta? Ve lo diciamo subito. Si parla di un possibile ingresso di Cruise nel reboot di Miami Vice diretto da Joseph Kosinski: secondo un insider, l’attore potrebbe interpretare un antagonista, ma al momento non c’è nulla di ufficiale né conferme su un’offerta concreta. Scopriamo insieme qualcosa di più.
Tom Cruise potrebbe essere un villain nel reboot di Miami Vice di Kosinski: l’indiscrezione clamorosa
Dopo aver chiuso il capitolo di Ethan Hunt, Tom Cruise sembra non voler rallentare e, secondo indiscrezioni non confermate dell’insider DanielRPK, potrebbe interpretare il cattivo nel prossimo reboot di Miami Vice. La notizia ha acceso l’interesse dei fan, curiosi di rivedere Cruise in un ruolo da antagonista, come ai tempi di Vincent in Collateral. Il reboot sarà diretto da Joseph Kosinski, già collaboratore di Cruise in Top Gun: Maverick e Oblivion, con Michael B. Jordan e Austin Butler in trattative per i ruoli di Ricardo Tubbs e James "Sonny" Crockett. Ambientato nel 1985, il film mira a ricreare il fascino e la corruzione della Miami anni ’80 e sarà girato anche in formato IMAX. L’uscita è prevista per il 6 agosto 2027 e le riprese dovrebbero partire quest’estate a Miami.
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Intanto, Cruise ha confermato un altro progetto, la commedia nera Digger di Alejandro G. Iñárritu, in uscita il 2 ottobre 2026, lasciando comunque spazio nel suo calendario per un possibile ruolo nel reboot di Miami Vice.
Top Gun 3, cosa sappiamo sul sequel con Tom Cruise
Come sappiamo già da tempo, Paramount e Tom Cruise stanno lavorando a Top Gun 3 e Giorni di Tuono 2, e il produttore Jerry Bruckheimer ha parlato del terzo capitolo della saga di Maverick: "Penso che sia una corsa da cavalli tra i due progetti, quindi vedremo", ha detto a Entertainment Tonight, riferendosi anche a Pirati dei Caraibi 6. "Al momento, Top Gun è un pelo più avanti, ma questo è tutto. Non posso dire altro. Comunque, ci aspettiamo di ricevere una sceneggiatura completa a breve." Top Gun 3, approvato nel 2024, arriva a quattro anni dal successo di Top Gun: Maverick, che incassò 1,5 miliardi di dollari e ottenne diverse nomination agli Oscar, inclusa quella di Miglior Film.
Christopher McQuarrie, co-autore e produttore del secondo film, ha lavorato alla sceneggiatura di Top Gun 3 e potrebbe ereditare la regia da Joseph Kosinski, impegnato con altri progetti tra cui il remake di Miami Vice (in uscita il 6 agosto 2027) e un nuovo thriller cospirazionista sugli UFO.
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26 Marzo 2026
Tom & Jerry e l'anello incantatoBoomerang
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