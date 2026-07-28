Tom Cruise, la figlia Suri Noelle rompe definitivamente i rapporti con il padre: cambio cognome e omaggio a mamma Katie Holmes La decisione della figlia ventenne dell'attore emerge dalle liste elettorali della Pennsylvania: Suri risulta iscritta con il nuovo cognome già dal 2024.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Suri Cruise, la figlia di Tom Cruise e Katie Holmes, ha compiuto un passo che sembra segnare un punto di non ritorno nel rapporto con il padre. La ventenne, che oggi studia alla Carnegie Mellon University in Pennsylvania, avrebbe smesso di utilizzare il cognome Cruise, sostituendolo con uno nuovo dal chiaro significato affettivo legato alla madre. A confermarlo alcuni documenti ufficiali risalenti già al 2024, che certificherebbero una scelta tutt’altro che estemporanea. Un gesto silenzioso che riaccende i riflettori su una frattura familiare che dura da anni.

Tom Cruise, i rapporti con la figlia si complicano ancora di più: oggi è Suri Noelle

Suri, figlia di Katie Holmes e Tom Cruise, avrebbe scelto di abbandonare il cognome paterno e di utilizzare legalmente il nome Suri Noelle. La modifica risulta dalle liste elettorali della contea di Allegheny, in Pennsylvania, dove nel 2024 la giovane si è registrata con il nuovo cognome, già usato in passato informalmente. Il cognome Noelle rappresenta anche un omaggio a Katie Holmes, che porta lo stesso nome come secondo nome. Suri non è l’unica figlia di personaggi famosi ad aver rinunciato al cognome paterno: anche alcuni figli di Brad Pitt e Angelina Jolie hanno fatto una scelta simile. Vivienne, Shiloh, Zahara e Maddox hanno infatti scelto di utilizzare esclusivamente il cognome della madre.

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Il rapporto difficile fra Tom Cruise e la figlia Suri

Katie Holmes e Tom Cruise sono stati sposati dal 2006 al 2012, mentre Suri non avrebbe più rapporti con il padre dal 2013. Dopo essere cresciuta a New York con la madre, Suri si è trasferita in Pennsylvania, dove oggi frequenta la Carnegie Mellon University di Pittsburgh. Il rapporto tra padre e figlia si sarebbe incrinato dopo il divorzio dei genitori, nel 2012, e da allora non è andato via via sgretolandosi. Secondo diverse fonti americane, tra i vari motivi, ci sarebbe anche l’adesione dell’attore a Scientology: Katie Holmes avrebbe ottenuto la custodia della figlia proprio per allontanarla dalla Chiesa, di cui Suri non è mai stata membro.

In una deposizione del 2013, legata a una causa per diffamazione contro un tabloid, lo stesso Cruise ammise che la religione aveva avuto un peso nel suo allontanamento dalla bambina, con la quale non ha avuto contatti per mesi. Da allora, secondo diverse ricostruzioni giornalistiche, i due non si sarebbero più incontrati: l’attore avrebbe un legame più solido con i figli avuti con Nicole Kidman, Connor e Isabella, entrambi vicini alla Chiesa, mentre con Suri il rapporto pare irrecuperabile. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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