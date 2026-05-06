Tom Cruise e Nicole Kidman tornano insieme al cinema e lo fanno nell'ultimo film di Stanley Kubrick: la spiegazione finale di Eyes Wide Shut Un viaggio tra desiderio, potere e ossessioni:i simboli, i retroscena e significati nascosti di Eyes Wide Shut, il capolavoro di Kubrick

Andrea Aurora SEO Specialist – Copywriter Linkedin

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A più di venticinque anni dalla sua uscita, torna al cinema Eyes Wide Shut: uno dei titoli più discussi, enigmatici e divisivi della filmografia di Stanley Kubrick. Ultimo film del regista, uscito pochi mesi dopo la sua scomparsa, Eyes Wide Shut porta lo spettatore dentro a un viaggio ambiguo e disturbante dove le dinamiche del desiderio, del potere e dell’identità sono protagoniste. Il film vede al centro la crisi di una coppia borghese interpretata da Tom Cruise e Nicole Kidman, una relazione che deriva in odissee notturne sospese tra realtà e allucinazioni.

Nel video pubblicato, ci concentriamo proprio su questi elementi: la struttura narrativa volutamente ambigua, l’uso dello spazio e della luce, ma anche i ruoli simbolici che hanno reso il film un oggetto di culto. Non mancano curiosità legate alla lavorazione, come ad esempio la durata record delle riprese, le tensioni sul set e il controllo maniacale del regista su ogni singolo dettaglio.

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In un’epoca dominata dall’apparenza e dalla costruzione dell’identità, Eyes Wide Shut appare oggi come una riflessione sorprendentemente lucida sulle dinamiche del potere e sull’illusione del controllo. Il video si inserisce così in un percorso di riscoperta critica che, negli ultimi anni, ha riportato l’opera di Kubrick al centro del dibattito cinematografico. Un’occasione per rivedere – o scoprire per la prima volta – un film che continua a interrogare lo spettatore, senza mai offrire risposte definitive.

La spiegazione del finale del film nel video dopo qualche secondo di pubblicità!

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